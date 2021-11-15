Tekmeleri Cumhuriyet için attılar

Taekwondo Karate Aikido Federasyonu KKTC’nin 38. kuruluş etkinlikleri çerçevesinde etkinlik düzenledi.

Girne Taekwondo Merkezi’nde gerçekleştirilen zor hareketler müsabakaları önceki gün yapıldı. Müsabakalara lisansları 2021 yılı vizeli sporcular katıldılar. Müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, Kulüp ve Bölge temsilcileri tarafından verildi.

Müsabakalarda dereceye girenler şöyle:

BAYANLAR ZOR HAREKETLER

1.Kategori: 1.Tuğyan Lara Kaya 2.Açelya Ergin 3.Didem Yener

2.Kategori: 1.Zeynep Keskin 2.İrina Dergaus 3.Sinem Kaya

3.Kategori: 1.Elena Pakhomova 2.İlayda Saygınel 3.Tuba Şenel

4.Kategori: 1.Hande Erşahinoğlu 2.Ayşe Nisa Eğilmez 3.Gülcan Abdullah

5.Kategori: 1.Almira Keşkek 2.Hatice Alyanak 3.Selma Kır

6.Kategori: 1.Elif Baştaş 2.Öncel Alyanak 3.Betül Erdem

7.Kategori: 1.Karmen Küçük 2.Jülide Bölükbaşı 3.Palina Versagina

ERKEKLER ZOR HAREKETLER

1.Kategori: 1.Arda Aslan Öztürk 2.Mervan Bayrakçı 3.Taner Kara

2.Kategori: 1.İgor Dergaus 2.Ahmet Faruk Kocabaş 3.Bahadır Boz

3.Kategori: 1.Ahmet Solak 2.Arda Akın Altuntaş 3.Mahmut Colayır

4.Kategori: 1.Nikita Gordeev 2.Arda Özalemdar 3.Zenyel Yıldırım

5.Kategori: 1.Kerim Karpuz 2.Tuğra Tığ 3.Sinan Kara

6.Kategori: 1.Yusuf Seyhan Şen 2.Özkay Ramiz 3.Çetin Çiftsüren

7.Kategori: 1.Ali Liman 2.Sam Norozi 3.Ömer Faruk Türel

8.Kategori: 1.Şakir Atınç Yağızsoy 2.Ömer Faruk Solak

9.Kategori: 1.Abdullah Baştaş 2.Yiğit Efe Harputlu

10.Kategori: 1.Yocslov Pasagi 2.Hüseyin Bölükbaşı

11.Kategori: 1.Muhammed Sefa Kılıç 2.Furkan Eğilmez

