Cimnastik Federasyonu, antrenör semineri düzenledi

Cimnastik Federasyonu, yönetim kurulu üyesi Figen Yaman Lesinger, koordinatörlüğünde katılımın zorunlu olduğu antrenör vize semineri düzenledi

KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu etkinliklerini ara vermeden sürdürürken, antrenör vize semineri düzenledi.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonunda yapılanseminere yoğum katılım olurken, katılımcılar, sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun olarak salonda oturdular. Vize seminerinin koordinatörlüğünü KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu üyesi Figen Yaman Lesinger, eğitmenliğini ise Cevdet Tınazcı yaptı. Katılımın zorunlu olduğu vize seminerine katılmayanlar; 2020 yılı içinde antrenörlük yapamayacak ve kademe ilerleme kurslarına katılamayacaklar.

KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu yapılan seminerle, eğitim kalitesini daha da yukarıya çekerek ülke geneline yayılmış olan cimnastik sporunu daha da başarılı hale getirmeyi hedefledi.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, seminerle ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Kurumsal gelişimin temeli olarak değerli cimnastik antrenörlerimizin motivasyonlarını artırmak ve eğitim kalitemizi yükseltmek amacı ile seminerimizi gerçekleştirdik.

Çocuklarımıza daha iyi eğitim verebilmek için seminerlerimiz devam edecektir. Katılım gösteren tüm hocalarımıza çok teşekkür ederiz. Biz kocaman bir aileyiz

Bu arada seminerimizin gerçekleşmesi için kapılarını bizlere açan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu çalışanlarına ve federasyon başkanı Hasan Sertoğlu’na teşekkür ederiz.”



