Cemal Ömürsel anısına kırdılar

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu kurucu üyelerinden Cemal Ömürsel anısına

düzenlenen Cemal cŞampiyonası müsabakaları önceki akşam gerçekleştirildi.

Cemal Ömürsel Taekwondo Judo Karate Budo Martıalarts Sudo / Çirigi Kırış Şampiyonası GirneAvrasya Taekwondo Merkezinde yapıldı.Lefkoşa,Mağusa ve Girne bölgelerinden sporcuların katıldığı müsabakaların ödüllerini GrandMaster Eyüp Zafer Gökbilen ile Bölge temsilcileri birlikte verdiler verdiler.Müsabakanın hakemliklerini Master Öykü Ergin, Ana Tüysüz ile bölge hakemleri yaptılar.

KADINLAR KIRIŞ

1.Kategori:

1.Sevinç Uludağ

2.Duru Su Yenice

3.Öncel Alyanak

2.Kategori:

1.Masal Akarpınar

2.Elif Uludağ

3.Didem Yener

3.Kategori:

1.Cansu Demirel

2.Nisa Biricik

3.Gizem Gürpınar

4.Kategori:

1.Zeynep Zorlu

2.Hatice Alyanak

3.Gülizar Gül

5.Kategori:

1.Saadet Koç

2.Togzhan Birzhankyzy

3.Gülcan Abdullah

6.Kategori:

1.Dilfuza Babayeva

7.Kategori:

1.Pınar Akarpınar

8.Kategori:

1.Ceyda Uçaner

9.Kategori:

1.Zehra Karip

ERKEKLER KIRIŞ

1.Kategori:

1.Yaman Doruk Durmaz

2.Emir Kabakulak

3.Kuzey Boztaş

2.Kategori:

1.Sinan Tüfekçi

2.Şakir Atınç Yağızsoy

3.Özkay Ramiz

3.Kategori:

1.Ömer Faruk Solak

2.Agit Yenice

3.Yusuf Seyhan Şen

4.Kategori:

1.Arda Kara

2.Ahmet Solak

3.Halil Bildik

5.Kategori:

1.Ziya Berk Alan

2.Kadir Kabakulak

3.Aziz Üstün

6.Kategori:

1.Kıvanç Çağlin

2.Alex Tüysüz

3.Taner Kara

7.Kategori:

1.Arda Aslan Öztürk

2.Kerim Karpuz

3.Zeynel Yıldırım

8.Kategori:

1.Şakir Yağızsoy

9.Kategori:

1.Öykü Ergin



