Mağusa kortlarında heyecan artıyor

Mağusa Belediyesi Tenis Kulübü (GMBTK) Ersoy Birkan Anı Turnuvası 9-10-14 yaş kategorilerinde yer alan genç raketlerin zevkli, heyecanlı ve çekişmeli karşılaşmaları GMBTK kortlarında devam ediyor.

Turnuvada 9-10 Yaş kategorilerde oynanan grup maçları ve sonuçları şöyle;

9 YAŞ KIZLAR- ROUND ROBİN

DENİZ ABDULLAHOĞLU - ELVİN AKŞAHİN 4/2 – 1/4 - 10/7

MELİSA İLKBAHAR - BEREN ŞEREN 2/4 – 0/4

MEYRA ESER - ÖYKÜ AZİZOĞLU 4/0 – 4/0

MİRA YÜKSEL - DENİZ ABDULLAHOĞLU 1/4 - 2/4

9 YAŞ ERKEKLER - ROUND ROBİN

BARAN BAŞARAN - TİMUR SALİH BELİCAN 4/0 – 5/4

DENİZ HÜSEYİN ÖNEN - KIVANÇ ÖZTUĞ 4/1 – 3/5 – 10/7

ASIM ARAS ASTAN - BARAN BAŞARAN 4/1 – 4/2

ERSOY BIRKAN KUTOGLU - ÇAĞ REFİKOĞLU 5/4 – 5/3

ASIM ARAS ASTAN - SARP SOLYALİ 4/0 – 4/0

MAKAN ORAN - TUĞRA İRFANOĞLU 5/3 - 0/4 - 10/2

CAFER TOSUNOGLU - ERSOY BIRKAN KUTOGLU 4/1 – 4/0

DENİZ HÜSEYİN ÖNEN - DEVİN BEDEVİ 4/0 – 4/1

10 YAŞ KIZLAR - ROUND ROBİN

ALMİRA AKŞAHİN - LARA ONURLU 4/5 – 4/5

GİRNE UMUT YEREBAKAN - GÖKÇE KARAMAHMUTOĞLU 4/0 – 4/1

