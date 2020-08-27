Mağusa kortlarında heyecan artıyor

Mağusa Belediyesi Tenis Kulübü (GMBTK) Ersoy Birkan Anı Turnuvası 9-10-14 yaş kategorilerinde yer alan genç raketlerin zevkli, heyecanlı ve çekişmeli karşılaşmaları GMBTK kortlarında devam ediyor.
Turnuvada 9-10 Yaş kategorilerde oynanan grup maçları ve sonuçları şöyle;
9 YAŞ KIZLAR- ROUND ROBİN
DENİZ ABDULLAHOĞLU - ELVİN AKŞAHİN 4/2 – 1/4 - 10/7
MELİSA İLKBAHAR - BEREN ŞEREN 2/4 – 0/4
MEYRA ESER - ÖYKÜ AZİZOĞLU 4/0 – 4/0
MİRA YÜKSEL - DENİZ ABDULLAHOĞLU 1/4 - 2/4
9 YAŞ ERKEKLER - ROUND ROBİN
BARAN BAŞARAN - TİMUR SALİH BELİCAN 4/0 – 5/4
DENİZ HÜSEYİN ÖNEN - KIVANÇ ÖZTUĞ 4/1 – 3/5 – 10/7
ASIM ARAS ASTAN - BARAN BAŞARAN 4/1 – 4/2
ERSOY BIRKAN KUTOGLU - ÇAĞ REFİKOĞLU 5/4 – 5/3
ASIM ARAS ASTAN - SARP SOLYALİ 4/0 – 4/0
MAKAN ORAN - TUĞRA İRFANOĞLU 5/3 - 0/4 - 10/2
CAFER TOSUNOGLU - ERSOY BIRKAN KUTOGLU 4/1 – 4/0
DENİZ HÜSEYİN ÖNEN - DEVİN BEDEVİ 4/0 – 4/1
10 YAŞ KIZLAR - ROUND ROBİN
ALMİRA AKŞAHİN - LARA ONURLU 4/5 – 4/5
GİRNE UMUT YEREBAKAN - GÖKÇE KARAMAHMUTOĞLU 4/0 – 4/1
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