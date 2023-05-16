Kasımpaşa'dan Sivas'ta kritik galibiyet

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında kümede kalma mücadelesi veren Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Kasımpaşa'da kaleci Günay Güvenç kırmızı kart gördü

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısından gol sesi gelmedi. Konuk kasımpaşa 66. dakikada Mortadha Ben Ouanes ile 1-0 öne geçti. Mamadou Fall, 84'te Kasımpaşa adına skoru 2-0 yaptı.

90+1. dakikada Kasımpaşa'da kaleci Günay Güvenç'e Sivasspor'dan Erdoğan Yeşilyurt'a tokat attığı gerekçesiyle hakem tarafından kırmızı kart gösterildi.

Demir Grup Sivasspor, 90+7'de 17 yaşındaki Emre Gökay'ın attığı golle farkı 1'e indirdi: 1-2

Kalan sürede 4skor değişmedi ve Kasımpaşa, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Kümede kalma yolunda kritik bir galibiyet alan Kasımpaşa, puanını 37'ye çıkardı.

Demir Grup Sivasspor ise 37 puanda kaldı ve alt sıralardan uzaklaşma fırsatını kullanamadı.

Bu arada karşılaşma öncesi U-17 Elit A Ligi’nde şampiyon olan Sivasspor U-17 takımına kupasını Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz verdi.



