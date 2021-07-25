Albakor yarışmasına büyük ilgi

KKTC Avcılık Federasyonu resmi müsabakası olan Karaoğlanoğlu Tekneden Olta ile Albakor Avı Müsabakası yapıldı.

Karaoğlanoğlu Avcılık Atıcılık ve Balıkçılık Derneği tarafından Karaoğlanoğlu Avcılık Atıcılık ve Balıkçılık Derneği Balıkçı Barınağında düzenlenen müsabakaya, A Kategorisi (Lisanslı) ve B Kategorisinde (Lisanssiz) 63 takım katıldı.

