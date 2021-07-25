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Teniste finalistler belirlendi

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NicosiaMotors Tenis Ligi yarı final ikinci maçları tamamlanırken, Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü ile Girne Amerikan Üniversitesi finale yükseldiler

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Teniste finalistler belirlendi
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından organize edilen NicosiaMotorsTenis Ligi yarı final 2.maçları tamamlandı.
Yarı final maçları sonunda Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni mağlup eden Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (GMBTK) ile Lefkoşa Şehir Kulübü’nü mağlup eden Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) finale yükseldiler.
Doğu Akdeniz Üniversitesi-Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü:3-4
Mustafa Zorba-Peter Baca: 6-4/5-7 R.T M.Zorba
Şevki Öksüzoğluları-Celal Konuklu:6-0/6-0
Ecem Açıkel-Sona Priscokva:4-6/7-6 (4)/1-6
Tuğçe Tuğcu-Melin Önkaya:4-6/6-0/6-1
R.Ülker/Ş.Öksüzoğulları-M.Sonat/P.Baca:4-6/6-4/6-10
E.Açıkel/M.Mevlit-M.Önkaya/E.Özbilen:5-7/3-6
R.Ülker/T.Tuğcu-B.Evre/N.Çınarlılı:6-4/6-0
Girne Amerikan Üniversitesi- Lefkoşa Şehir Kulübü:5-2
Turgay Hıdıroğlu-Derin Samioğlu:0-4 R.T T.Hıdıroğlu
Kemal Türker- Remzi Hıdıroğlu:6-3/6-1
Azra Yalkıç-Tansel Şık:7-5/6-2
Sevim Akbaş-İzem Civisilli:6-3/6-3
K.Türker/A.C.Muhammet-Y.Esenel/R.Hıdıroğlu:7-6/6-4
K.Yüceer/S.Akbaş-T.Şık/Ş-Boranhan:7-6/6-1
İ.C.Arabacı/S.Önal-D.Samioğlu/İ.Civisilli:2-6/1-6
 
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