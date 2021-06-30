Açık havada spinning keyfi

Ülkemizdeki en iyi spinning eğitmenlerinden olan Necmi Hoca, spinning sporunu yaparken eğlenceli hale getirmekten de geri kalmıyor.

Neco, geçtiğimiz gün Sera Fitness’te açık hava Spinning Show düzenledi. Neco, seanslarındaki sporu ve eğlenceyi açık havaya taşıyarak spinningcilere keyifli bir gün yaşattı. 2 seans şeklinde yapılan etkinliğin 1. seans’ı 18.30’da, 2. seansı ise19.30’de gerçekleştirildi. Her iki seansa da 40 kişi katıldı.

Necmi Hoca’nın düzenlediği açık havadaki bu etkinlik artık yılda 2 kez düzenlenecek. Geleneksel olacak olan açık hava spinning etkinliklerinin biri yaz girişi biri de sonbahar girişinde gerçekleştirilecek.

