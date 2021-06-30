Gönyeli haftanın galibi

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin onuncu hafta maçlarında Gönyeli Darts Birliği, Coşkuner’i mağlup etti

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligine oynanan maçlarla devam edildi.

Sekiz takımın mücadele verdiği Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin onuncu hafta maçlarında Gönyeli Darts Birliği, Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği’ni mağlup etti. İki karşılaşmanın ertelendiği haftada Cihangir ile Gönyeli Avcılık Atıcılık 8-8 berabere kaldı.

Alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Efes Pilsen Darts Süper Ligi

Gönyeli Darts Birliği-Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği: 9-7

Cihangir S.K.-Gönyeli Av.At.K.: 8-8

Lefkoşa Darts Birliği-Minareliköy S.K.(Ertelendi)

LEGEND-Beyarmudu Belediyesi(Ertelendi)

EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİGİ PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Minareliköy S.K. 9 8 0 1 107 37 24 70

2.Lefkoşa Darts Birliği 9 8 0 1 101 43 24 58

3.Gönyeli Darts Birliği 10 7 0 3 92 68 21 24

4.Coşkuner K.S.ve Spor D. 10 6 1 3 87 73 19 14

5.Gönyeli Av.At.K. 10 3 3 4 71 89 12 -18

6.Beyarmudu Belediyesi 9 2 1 6 56 88 7 -32

7.Cihangir S.K. 10 1 1 8 52 108 4 -56

8.LEGEND 9 0 0 9 42 102 0 -60



