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Gönyeli haftanın galibi

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Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin onuncu hafta maçlarında Gönyeli Darts Birliği, Coşkuner’i mağlup etti

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Gönyeli haftanın galibi
Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligine oynanan maçlarla devam edildi.
Sekiz takımın mücadele verdiği Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin onuncu hafta maçlarında Gönyeli Darts Birliği, Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği’ni mağlup etti. İki karşılaşmanın ertelendiği haftada Cihangir ile Gönyeli Avcılık Atıcılık 8-8 berabere kaldı.
Alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
Efes Pilsen Darts Süper Ligi
Gönyeli Darts Birliği-Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği: 9-7
Cihangir S.K.-Gönyeli Av.At.K.: 8-8
Lefkoşa Darts Birliği-Minareliköy S.K.(Ertelendi)
LEGEND-Beyarmudu Belediyesi(Ertelendi)
EFES PİLSEN DARTS SÜPER LİGİ PUAN DURUMU       
TAKIMLAR                         O         G         B         M        A         Y         P         AV
1.Minareliköy S.K.                 9          8          0          1          107      37        24        70
2.Lefkoşa Darts Birliği          9          8          0          1          101      43        24        58
3.Gönyeli Darts Birliği           10        7          0          3          92        68        21        24
4.Coşkuner K.S.ve Spor D.   10        6          1          3          87        73        19        14
5.Gönyeli Av.At.K.               10        3          3          4          71        89        12        -18
6.Beyarmudu Belediyesi        9          2          1          6          56        88        7          -32
7.Cihangir S.K.                      10        1          1          8          52        108      4          -56
8.LEGEND                            9          0          0          9          42        102      0          -60
                       
 
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