Size Hangi Renk Aslında Daha Çok Yakışıyor? Cilt Alt Tonunuza Göre Tercih Etmeniz Gereken Renkler

Cilt alt tonumuz, cilt tonumuzdan bağımsızdır. Bu sebeple, esmer veya sarışın olmak direkt olarak cilt alt tonunuzu belirlemiyor.
Cilt alt tonu, sıcak - soğuk ve nötr olmak üzere üçe ayrılır. Sıcak alt tonlar turuncu, sarı ve altın renklerinden oluşan bir yelpazeden meydana gelir. Soğuk alt tonlar ise daha donuk olan pembe ve mavi renk skalasına sahiptir. Nötr alt tonu, kendi ten renginize oldukça yakındır. Bu sebeple, nötr alt tonunda makyaj ve kıyafet seçimi yapmak daha zorlayıcı olabilir.
Cilt tonunuza uygun renk skalasını bulmak için takip edebileceğiniz birkaç yol var.
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Açık renkli ciltler, cilt alt tonları genelde soğuk veya nötr olur. Bu sebeple, açık pembe, gri, bej ve deve tüyü gibi soğuk renkler size uyum sağlayacaktır.
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Bronz ciltler, tahmin edileceği gibi bu cilt tonuna en güzel sıcak renkler yakışır! Turuncu ve kiremit rengi gibi sıcak renkler size uyum sağlayacaktır.
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Esmer ciltler, hem sıcak hem de soğuk renk tonlarına uyum sağlama ayrılacağına sahiptir. Daha dikkat çekici olması adına canlı ve açık renkler tercih edebilirsiniz.
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Buğday ciltler, Bu ten rengi de aynı şekilde hem sıcak hem de soğuk renklere uyum sağlar.
Soğuk cilt alt tonuna sahipseniz, pembe, yeşil, mor ve yine pembeye çalan kırmızı renkte kıyafetler size yakışır.
Daha sıcak renkler kullanmak isterseniz, gül kırmızısı ve yakut rengi gibi yakın renkleri de tercih edebilirsiniz.
Kolye, küpe gibi takı seçimlerinde yine altın rengi yerine gümüş ve pembe altın tercih edebilirsiniz.
Sıcak alt tonuna sahip kişilerin renk paleti sarı, altın ve şeftali renklerinden oluşuyor!
Soğuk alt tonun tam karşıtı diyebiliriz... Kahverengiden hardal sarısına, tüm sıcak ve canlı renkler sizlerin rengi diyebiliriz. Aman dikkat: Buz mavisi gibi soğuk renkler uzak durmanız gereken renkler listesinin başında geliyor!
Nötr alt ona sahip kişiler yukarıda da belirttiğimiz gibi hem sıcak hem soğuk renkleri kullanabilir.
Elbette dilediğiniz rengi seçmekte özgür olmak, bir renk karmaşası ortaya çıkarmanız gerektiği anlamına gelmiyor. Bu sebeple, cesur ve canlı renkler tercih ederken onları aynı zamanda tamamlayacak sakin ve hafif tonlar tercih edebilirsiniz.