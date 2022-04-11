Size Hangi Renk Aslında Daha Çok Yakışıyor? Cilt Alt Tonunuza Göre Tercih Etmeniz Gereken Renkler

Açık renkli ciltler, cilt alt tonları genelde soğuk veya nötr olur. Bu sebeple, açık pembe, gri, bej ve deve tüyü gibi soğuk renkler size uyum sağlayacaktır.

Bronz ciltler, tahmin edileceği gibi bu cilt tonuna en güzel sıcak renkler yakışır! Turuncu ve kiremit rengi gibi sıcak renkler size uyum sağlayacaktır.

Esmer ciltler, hem sıcak hem de soğuk renk tonlarına uyum sağlama ayrılacağına sahiptir. Daha dikkat çekici olması adına canlı ve açık renkler tercih edebilirsiniz.

Buğday ciltler, Bu ten rengi de aynı şekilde hem sıcak hem de soğuk renklere uyum sağlar.





Soğuk cilt alt tonuna sahipseniz, pembe, yeşil, mor ve yine pembeye çalan kırmızı renkte kıyafetler size yakışır.







Daha sıcak renkler kullanmak isterseniz, gül kırmızısı ve yakut rengi gibi yakın renkleri de tercih edebilirsiniz.

Kolye, küpe gibi takı seçimlerinde yine altın rengi yerine gümüş ve pembe altın tercih edebilirsiniz.





Sıcak alt tonuna sahip kişilerin renk paleti sarı, altın ve şeftali renklerinden oluşuyor!