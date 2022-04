Kansere karşı tek yürek

Genci yaşlısı bine yakın kişi kansere karşı yürüdü. 19. Orkide Yürüyüşü, Bufavento – Taşkent Piknik alanı arasında yoğun katılımla gerçekleştirildi

Kanser Araştırma Vakfı’nın (KAV) bu yıl ilk kez CENGO-V Vakfı ile iş birliği içerisinde gerçekleştirdiği 19. Orkide Yürüyüşü, dün gerçekleşti.Bufavento – Taşkent Piknik alanı arasındaki 9 kilometrelik parkurda, “Kanseri yenmek için” sloganıyla gerçekleşen yürüyüş, Telsim’in ana sponsorluğunun yanı sıra Dima Discount, Bigibox, Girne Con Kahve ve Play FM desteği ile yapıldı.Ülkenin dört bir yanından genci yaşlısı, bebeği, çocuğu, yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüş, baştan sona renkli görüntülere sahne oldu.Yürüyüşün tamamlanmasının ardından, bitiş noktasında, müzik, dans etkinliklerinin yanında, katılımcılar çeşitli hediye kazandıran çekilişler de yapıldı.KAV’ın kansere farkındalık yaratmak ve Vakfa gelir sağlamak amacıyla ilk kez 2003 yılında organize ettiği geleneksel Orkide Yürüyüşü’nden elde edilen gelir, Kuzey Kıbrıs’taki kanser araştırmaları için oluşturulan fona ve bu kapsamda CENGO-V Vakfı ile ortak proje olan Nöroblastom tedavisi için yürütülen çalışmaya aktarılacak.Cumhurbaşkanı Tatar’ın, saat 10.00'da “start” vermesiyle başlayan yürüyüşün başlangıç noktasında sırasıyla; KAV Başkanı Mustafa Camgöz, CENGO-V Vakfı Başkanı Özge Özbekoğlu, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, etkinliğin bitiş noktasında da Telsim Genel Müdürü Cenk Alper birer konuşma yaptı.Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasında, pandemi nedeniyle 2 yıl aksayan ve dijital ortamda yapılan orkide yürüyüşlerinin, bu yıl aktif katılımla yeniden hayat bulduğunu ifade ederek, her yıl bu yürüyüşe katılmak için İngiltere’den gelen birçok kişinin bulunduğunu dile getirdi.Ülkede ve dünyada, çevre ve sağlık alanında çeşitli sıkıntıların devam ettiğini, sağlığın korunması için çevrenin korunması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar; çevre ve sağlık konusunda alınacak tedbirler ve yasal düzenlemelerin yeniden gözden geçirilmesi, insanlarda da bilimsel bilgilerle farkındalık yaratılması gerektiğini söyledi.Konuşmasında, kanser konusundaki çalışmalarıyla uluslararası başarılara imza atan Kıbrıslı Türk Prof. Dr. Mustafa Camgöz’ü kutlayan Tatar; Camgöz’ün çalışmalarının, Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadelenin bir parçası olduğunu kaydetti.KAV Başkanı Camgöz ise, konuşmasına, yürüyüş çantaları içerisindeki 2 broşüre dikkat çekerek başladı ve “Bu broşürlerin birisi Kanser Araştırma Vakfı’nın ilerleme raporu çünkü biz ısrarla halkımıza ne yapıyoruz ne elde ettik her yıl dönüp söylemek isteriz, lütfen bunu alın, okuyun, paylaşın. Diğer broşürümüz ise CENGO-V’nin çalışmalarını anlatan, ona da lütfen dikkatle bakın” vurgusu yaptı.Camgöz sözlerini; “Hepinize kişi olarak, grup olarak şahsım olarak vakfımız olarak, genç bilim adamları olarak, hastalarımız olarak teşekkür etmek istiyorum. Ancak bu birlik ve beraberlikle kanseri önleyebileceğimize ve kansere karşı farkındalık yaratabileceğimize inanıyoruz” diyerek tamamladı.CENGO-V Vakfı Başkanı Özge Özbekoğlu ise konuşmasına, Süleyman Cengiz Eminoğlu Vakfı ve çalışmaları hakkında bilgi vererek başladı. KAV ile olan işbirliklerine de değinen Özbekoğlu, “KAV ile müthiş bir protokol imzaladık. O yüzden buradayız. Kanseri yenmek için, bu bilimsel çalışmalara destek vermek için buradayız. KAV ile CENGO-V’nin bu eğitim protokolü ile 4 yıl boyunca Cengo’nun da rahatsızlığı olduğu bu nöroblastomi kanserine çok güzel çalışmaları olan Mustafa Bey ve üniversitenin çalışmalarına destek olacağız” dedi.Telsim Genel Müdürü Cenk Alper, müthiş bir ambiyans olduğuna vurgu yaparak, uzun yıllardır Kanser Araştırma Vakfı’na ve Orkide Yürüyüşü’ne destek verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini kaydetti. Alper, “Gerçekten kalben, severek çok da güzel olan bu organizasyonda farkındalık yaratan yıllarca emek veren sevgili Mustafa Camgöz hocama da şükranlarımı sunuyorum. Hepinize katıldığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Çok da güzel bir gün, keyfini çıkartın” ifadelerini kullandı.Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ise, “'Kanseri hep birlikte yeneceğiz’ mottosuyla her yıl yola çıktık. KAV’la birlikte bu yolculuğu yapıyorduk. Sinerji her geçen gün daha da büyüyor” şeklinde konuştu.