Saç kesiminde K-pop trendi

Geçmişten günümüze hime cut saç kesimi 60'lar ve 70'lere dayanan bir trendi kucaklıyoruz! Eski dönemlerin modasını tekrardan günümüze uyarlamaya başladığımıza göre saç kesiminde de bu esintiyi takip edebiliriz. Japonya'da başlayan Hime saç kesimi Prada'nın İlkbahar/Yaz koleksiyonuna kadar uzandı.

Bu sene sayfaları araladığımız moda çizgisinde futuristik tarz oldukça revaçta. Gerek K-pop'un yükselişiyle gerekse eski dönemlere açılan yolculukla trend olan tarzlar yeniden şekillendi. Sadece giyimlerde değil bunu saç kesimlerinde de görmeye başladık. Saçlara yeni bir hava katan 'Hime cut' saç kesimi de bu trend akımlarının bir parçası..

Japonyaya dayanan hime cut saç kesimi Japonca'da 'prenses' anlamına geliyor. Japonya'da Heian döneminde popüler olan bu kesim Prada'nın 2022 Yaz koleksiyonunda da yer alıyor. Hime cut saç kesimi günümüzde ortaya çıkmış gibi görünsede eski dönemlere kadar dayanıyor.

Günümüze kadar uzanan Hime cut saç kesimi 60'lar ve 70'lerde en popüler dönemini yaşadı. O dönemde Cher de bu saç kesimine ilham veren isimlerden oldu.

Popüler kültürün bir parçası hale gelen Hime cut saç kesimi K-pop ile ününü geri kazandı. TikTok kullanıcılar arasında gün geçtikçe daha da popülerleşen bu saç kesimi keskin hatlara sahip olması ile dikkat çekiyor. Çok yönlü kullanılabilen bu saç kesimi kullanım konusunda da oldukça rahatlık sağlıyor.

Hem kısa hem uzun kullanılabilen bu kesim aslında doğallıyla da dikkat çekiyor. Şekillendirmesi uğraş gerektirse de bu saç kesimini hem kıvırcık hem de düz kullanabilirsiniz.

Hime saç kesimini nasıl şekillendirebilirsiniz?

Stilist Skip Fellers, Hime cut saç kesimi için hem düz hem de dalgalı kullanabileceğinizi söylüyor. Genellikle ısı ve saç bakım ürünü gerektiren bu saç kesimi şekillendirilmeye oldukça yatkınlığı ile ön plana çıkıyor. Bu saç kesiminde en önemli nokta kaküllerdir diyen Fellers, ilk olarak kakülleri şekillendirmeyle başlamanız gerektiğini öneriyor. Fellers, bu saç kesimini genel olarak düz saçlara sahip olan insanların tercih etmesini gerektiğini de vurguluyor. Uzak doğu ülkelerinde ve K-pop fanlarında oldukça trend olan bu saçın uzaması da zaman alsa da düzgün şekillendirince yüz hatlarını daha da çok ortaya çıkarıyor.