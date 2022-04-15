Güzellik İpuçları

Kadınlar her zaman bakımlı ve güzel görünmek ister. Güzel ve genç görünmek için birçok güzellik ürünü bulunuyor. Fazla paralar harcamadan da güzel olmak mümkün. Keşke daha önceden bilseydim diyeceğiniz güzellik ipuçlarını araştırdık.



Güzellik ipuçları sayesinde hayatınız kolaylaşacak ve para tasarrufu sağlayarak harika görüneceksiniz.

Bol Bol Su İçin

Su içmenin faydaları saymakla bitmez. Bol bol su için. Günde en az 3 litreye yakın su içmeye çalışın. Cildiniz tazelenecek ve güzelleşecek. Ayrıca su içmek vücuttan ödemin atılmasına yardımcı olur.





Cilt Bakımı Yapın

Cildiniz kusurluysa bal ve tarçın maskesi yapabilir ya da içtiğiniz kahvenin telvesini hindistan cevizi yağı ile karıştırarak 15 dakika boyunca gözünüzün altındaki deriye uygulayabilirsiniz. Hindistan cevizi yağıyla yüzünüzü günlük nemlendirebilirsiniz.





Dudaklarınıza Bakım Yapın

Geceleri yatmadan önce mutlaka dudak balsamı uygulayın. Uyandıktan sonra ölü ve kuru deriyi silin. Düzenli yaptığınız dudak peelingi dudaklarınızdaki kan dolaşımı hızlandırır ve dudaklarınız daha canlı, parlak ve dolgun gözükür. Ayrıca shea yağı, kakao yağı ve hindistan cevizi yağı içeren dudak koruyucuları, dudak kremleri uygulayın. Unutmayın: Rujunuzu sürmeden önce dudaklarınıza bakım yaparsanız dudaklarınız daha iyi görünecektir!





Saçlarınıza Bakım Yapın

Öncelikle saçınızı çok sıcak suyla yıkamayın bizden söylemesi! Hindistan cevizi yağının mucizesinden yararlanın. Hindistan cevizi yağı sayısız faydasıyla öne çıkarken saçları derinlemesine temizler nemlendirir ve güçlendirir. Haftalık saç bakımı rutininize ekleyin! Hindistan cevizi yağından bir miktar alıp saçlarınıza masaj yaparak uygulayın. En az 2 saat bekletin. Daha sonra saçlarınızı şampuanlayarak bol su ile durulayın. Aynı işlemi bal maskesinde de deneyin. Bal, saçlara canlılık verir ve daha parlak görünmesine yardımcı olur.





Buhar Banyosu Yapın

Buhar banyosu yaparak makyaj kalıntılarını, ölü deriyi ve cildin altında biriken toksinleri atın.Buhar banyosu cildin yüzeyinde oluşan siyah noktaları temizlerken gözenekleri de açar. Buhar banyosundan sonra gözenekleriniz açıldığı için makyaj yapmayın!









Vücut Bakımı Yapın

Mükemmel bir vücudun sırrı: Duşa girmeden önce selülitleri azaltmak ve kan dolaşımını hızlandırmak için cildinizi fırçalayın! Duştan çıktıktan sonra mutlaka vücudunuzu nemlendirin.







Ellerinize Bakım Yapın

Güzel ve bakımlı eller önemlidir! Gece yatmadan önce ellerinize bakım yapın. Uyandığınızda elleriniz daha yumuşak ve sağlıklı görünecektir. Bir kasenin içerisine zeytinyağı ve limon damlatıp karıştırın. Bu karışımı ellerinize masaj yaparak 15 – 20 dakika bekletin. Hindistan cevizi yağını da her gün kuruyan ellerinize uygulayabilirsiniz.







