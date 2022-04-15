Peki düzenli oje sürme gerekliliğini ortadan kaldıracak pratik bir çözüm olan kalıcı oje nedir ve evde kalıcı oje nasıl yapılır?

Ojenin kullanım ömrü kısa olup, özellikle tek kat sürüldüğünde çabuk bozulabiliyor. Tabi kadınlar her zaman bakımlı görünmek istedikleri için ojenin soyulması onlar için can sıkıcı olabiliyor.

Tırnaklar ojesiz daha bakımsız gözüktüğü için sürekli oje sürüp, çıkarmak zorunda kalabiliyorsunuz.

Son zamanlarda kalıcı oje trendi sayesinde bakımlı tırnaklara sahip olmak mümkün.



Kalıcı Oje Nedir?

Ojelerin tırnakta kalıcılığını sağlayan bir yöntemdir. Normal ojelere göre avantajlı olan kalıcı oje, özel bir cihaz ve solüsyon yardımıyla uygulanır. ‘Evde kalıcı oje nasıl uygulanır?’ gelin birlikte bakalım.











Evde Kalıcı Oje Nasıl Yapılır?

Öncelikle Pusher (Tırnak Eti İtici) yardımıyla tırnak üzerindeki etleri diplere doğru itin. Tırnak törpüsü ile tırnaklarınızı istediğiniz gibi şekillendirin. Tırnak parlatıcı süngeriyle parlaklığı matlaştırarak törpüleyin. Daha sonra özel solüsyonu ile tırnak yüzeyindeki yağ tabakasını kurutun ve bu işlemi sırasıyla bütün parmaklarınıza 2’şer defa uygulayın. Kalıcı ojenin daha sağlam tırnak yüzeyine bağlanması için kurutucu sürülür. Sonra başlangıç bazı ile tırnak yüzeyine ince bir kat sürülür ve kurutucu cihazında kurutulur. Bu işlem tüm tırnaklara birer birer uygulanır. Kurutma işlemi 30 sn olarak ayarlanmalıdır.



Ojenin tırnak etlerine taşmayacak şekilde ilk katı sürülür ve kurutma cihazında kurutulur. Bu işlem de tüm tırnaklara uygulanır. (koyu ve beyaz renk 60 sn. şeffaf ve açık renkler 30 sn). Yine aynı işlemler 2. katta da uygulanıp kurutma cihazında kurutulur. Veeee son kat:) Ojenin üzerine parlak ve sabit kalmasını sağlayan jel sürülür ve yine kurutma cihazında kurutulur. Bu işlemi çok seveceksiniz eminiz:) Elleriniz bakımlı ve uzun süreli estetik açıdan güzel gözükecek:)



