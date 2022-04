Far Sürerken Bilinmesi Gereken 5 İpucu

lbette bir insanı çekici kılmakta belirleyici birçok unsur vardır, fakat hepimizin bir ortak kanısı olduğunu düşünüyoruz; o da gözlerin kişinin imzası olduğu ve belki de yüzde en dikkat çekici yer olması.

Makyaj yapmanın incelikleri saymakla bitmez tabii ki, fakat biz sizle bugün far sürerken bilinmesi gereken 5 ipucunu paylaşmak istedik. Her ortam ve şıklığa ayak uydurabilen far modasını biz çok ama çok seviyoruz!

Her Zaman Primer Kullanın

Bu sebeple biz kadınlar göz güzelliğimize önem verir ve bakışlarımızı öne çıkaracak makyaj malzemelerine ağırlık vermeyi severiz. Kullandığımız rimel göz kalemi ve far paleti gibi malzemelerin kaliteli olması bizim için çok önemli!

Primer, bir diğer ismiyle baz, sürdüğümüz farın dağılmamasında ve uçmamasında oldukça iş görüyor. Tüm gün kalıcılık istiyorsak fardan önce göz kapaklarımıza baz sürmemizde fayda var!





Göz Renginizi Ortaya Çıkarın

Her göz rengini ortaya çıkaran renk ve tonlar çok farklı ve çeşitlidir. Tıpkı kıyafet seçiminde teninize hangi kıyafetlerin ve renklerin yakışacağını bildiğiniz gibi, göz renginize göre tercihler yapmalısınız.

Mavi gözlerin kesinlikle kaçınması gereken far rengi mavinin tonlarıdır. Çünkü aynı renk tonunda bir far kullanmak göz renginizi vurgulamaktan uzak kalıp solgun gösterecektir. Gözlerinizi ortaya çıkarmak için kontrast renkler kullanılması gerekir. Mavi gözler için en ideal far rengi kahverengi ve pembe tonlarıdır.



Yeşil gözler göz makyajında sıcak ve canlı tonlarla çok iyi görünür. Yeşil gözleri öne çıkaracak renkler öncelikli olarak turuncu tonları, şeftali, bakır ve mercan renkler olacaktır.



Kahverengi gözler far seçiminde şanslılardır çünkü uyum sağlayabilecekleri renk skalası geniştir, bir çok renkle uyumlu durur. Özel olarak bakır, toprak tonları ve mor renkler kahverengi gözü güzelce vurgular.



Ela gözler de kahverengi gözler gibi birçok renkle uyumludur. Pastel tonlar kullanmak ela gözün içindeki yeşili dışavurmakta yardımcı olacaktır. Bakır tonları ve kahverengi tonları ise göz renginiz içindeki kehribar rengini vurgulayacaktır. Kahverengide olduğu gibi mor tonlar da ela göze uyum sağlayacaktır.





Göz Şeklinizi Tanıyın

Göz şeklinizi bilmeniz farı uygularken nasıl dağıtacağınız ve nerelere ağırlıklı koyu veya açık renkler uygulayacağınız konusunda belirleyicidir. Gözleriniz aşağı doğru mu yukarı mı? Gözleriniz ile kaşlarınız arasındaki mesafe açık mı az mı? Gözlerinizi bu açıdan iyi tanımanız farın gözünüzde istediğiniz duruşu yakalayabilmesi açısından kritiktir.





Paletinizi Tanıyın

Çoğu far paletinde renkler açıktan koyuya doğru seyreder. Açık ve koyu renkleri gözünüze rastgele uygulamak güzel bir duruş sergilemez, genel hatlarıyla neyin nereye uygulanacağını bilmeniz önemlidir.

En açık renk sizin baz renginizdir. Bu rengi kaşınıza kadar tüm gözünüze ve göz pınarlarınıza ışık vermesi için sürebilirsiniz. Ondan sonraki en açık renk göz kapağınızın sadece göz yuvarlağınızı kapsayan kısmına kadar sürülür. En koyu renk kirpik diplerine sürülüp daha yoğun bir kirpik görünümü vermek için kullanılırken, orta koyuluktaki renk ise gözünüze vermek istediğiniz şekli vurgulamak için gölgelendirme yapılırken kullanılır.





Doğru Far Fırçalarını Satın Alın

Farınızı tek bir fırçayla yapmanız yetmez; her rengin ayrı bir işlevi olduğu gibi o işlevlere ayrı ayrı hizmet eden far fırçaları bulunmaktadır. Yanal uçlu fırçalar, ince veya kalın fırçalar far sürerken farklı konularda işinize yarayacaktır.