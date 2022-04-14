Fiyatlar arasında uçurum fark

Daha 3 ay öncesine kadar marketlerimizde başta sebze ve meyve olmak üzere çeşitli ürünler Güney Kıbrıs’a göre yüzde 25 ve üzerinde daha ucuz satılırken, şimdi ise ülkemizdeki market fiyatları Güney’den yüzde 40 daha pahalı satılıyor

Fiyatlar arasında uçurum farkDaha 3 ay öncesine kadar marketlerimizde başta sebze ve meyve olmak üzere çeşitli ürünler Güney Kıbrıs’a göre yüzde 25 ve üzerinde daha ucuz satılırken, şimdi ise ülkemizdeki market fiyatları Güney’den yüzde 40 daha pahalı satılıyorMurat ASLANÜlkemizde önüne geçilemeyen pahalılık ve her gün yapılan zamlar nedeniyle sebze meyvelerde bazı ürünlerde Kuzey Kıbrıs, Güney Kıbrıs’tan çok daha pahalı hale geldi.Daha 3 ay öncesine kadar marketlerimizde satılan başta sebze ve meyve olmak üzere çeşitli ürünler Güney Kıbrıs’a göre yüzde 25 ve üzerinde daha ucuz satılırken, şimdilerde ise ülkemizdeki market fiyatları Güney’den neredeyse yüzde 40 daha pahalı satılıyor.Özellikle geçmişte lüks tüketim maddeleri arasında olan içkinin ülkemizde düşük olmasına karşın son olarak gelen fon artışıyla içki fiyatlarında güneyden daha pahalı olmamıza neden oldu.GÜNEY’DE VERGİLERDE İNDİRİM VE TARIM İLE HAUYVANCILĞA DESTEK FİYATLARI DÜŞÜRDÜBu pahalılık nedeniyle hem ülkemiz vatandaşlarının hem de Güney’den gelen kişilerin Kuzey’de market alış-verişlerinde azalma olduğu gözden kaçmıyor.Güney Kıbrıs’ta bazı tüketim maddelerinde vergi oranlarının düşürülmesi ve tarım ve hayvancılıkta ek sübvansiye verilmesi sonrasında fiyatlarda düşüş olduğuna dikkat çekiliyor.SEBZEDE YÜZDE 50 PAHALIYIZKuzey’de bir markette kilosu 63 TL’den satılan taze fasulye, Güney’de ise kilosu 2 Euro’dan (32 TL) satılıyor.Yine patatesin kilosu Kuzey’de 21.50 TL’den satılırken, Güney Kıbrıs’ta ise 0.95 sent’ten (15 TL) alıcı buluyor. Patatesin kilo fiyatı arasında böylece Kuzey, Güney’den yüzde 42 daha pahalı oluyor.Yine çay fiyatlarında da iki taraf arasında uçurum fark bulunuyor. PG tips marka İngiliz çayı Kuzey’de 44.99 TL’den satılırken, Güney’de ise 1.29 Euro’dan (20 TL) satılıyor.Kuzeyde kıyma beef 340 gramı 63.90 TL’den satılırken, Güneyde kıyma beef 340 gramı 2.60 Euro’dan (41 TL) alıcı buluyor. Yani bolibifte Kuzey, Güney’den yüzde 55 daha pahalı oluyor.Yine bir litre süt fiyatı Kuzey’de 15.40 TL’den raflarda yerini alırken, Güney’de ise bir litre süt fiyatı 0.87 Euro’dan (13.92 TL) satılıyor.Jacobs marka Nescafenin fiyatı Kuzey’de 100 gramı 85,90 TL’ye, Güney’de ise 95 gramı 2,95 Euro’dan (47 TL) alıcı bekliyor.FON ARTIŞI KUZEY’DEKİ FİYATLARI UÇURDUAlkollü içkilerde de fon artışıyla Kuzey, Güney’den daha pahalı hale geldi.Kuzey’de bir litre Chivas Regal marka viskinin fiyatı 465 TL’ye ulaşırken, Güney’de ise bir litre Chivas Regal marka viski 23.75 Euro’dan (376 TL) satılıyor.Yine Grants marka 70 cl viski Kuzey Kıbrıs’ta 164.90 TL’den alıcı beklerken, Güney’de ise Grants marka 70 cl viski 7,85 Euro’dan (124.40 TL) satışa sunuluyor.Taze fasulye: Kuzey 63 TL Güney 2 Euro (32 TL)Patates: Kuzey 21.50 TL Güney 0.95 cent (15 TL)PG tips marka İngiliz çayı: Kuzey 44.99 TL Güney 1.29 Euro (20 TL)Kuzeyde bolibif 63.90 TL Güney 2.60 Euro (41 TL),Bir litre süt Kuzey’de 15.40 TL Güney’de 0.87 Euro (13.92 TL)Jacobs Nescafe Kuzey’de 100 gramı 85,90 TL Güney’de 95 gramı 2,95 Euro (47 TL)Chivas Regal viski Kuzey’de 465 TL Güney’de 23.75 Euro’dan (376 TL)Grants marka 70 cl viski Kuzey’de 164.90 TL Güney’de 7,85 (124.40 TL)