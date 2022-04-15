Vücudumuzu şekle sokarken zihnimizi de dinlendiren yoganın bildiğimiz ve bilmediğimiz bir sürü faydası bulunmakta. Gelin yoga yapmanın vücudumuza 9 faydası neymiş göz atalım

Stresi Azaltır

Son zamanların popüler ve tercih edilen aktivitelerinden biri olan yoga, özellikle birçoğumuzun hayatına karantina döneminde girdi. Influencerlar ve ünlüler bu akımın yayılmasında büyük rol oynayanlardan. En güzel tarafı ise yoga ekipmanları nın çok basit olup çok fazla şey gerektirmemesi ve birçok yerde uygulanabilir olması!

Yoganın rahatlık verdiği ve stresi azalttığı artık hepimiz tarafından bilinen bir gerçek. Eminim hepimizin çevresinde ne kadar fayda gördüğünü ve sürekli olarak yoga yapmayı tavsiye eden bir insan vardır, onlar bu konudaki en iyi referanslarımız değil mi?

Bilimsel olarak açıklaması ise şöyle; stres hormonu olan kortizolü azalttığına dair bilimsel çalışmalar vardır. Üç ay boyunca düzenli yoga yapan bir insanın vücudundaki kortizol hormonlarının azaldığı görülmüştür.









Anksiyeteye İyi Gelir

Yogaya birçok insanın özellikle pandemi döneminde başlamış olmasının önemli sebeplerinden biri anksiyeteyle başa çıkmayı kolaylaştırması.

Anksiyetenin bir çok sebebi vardır fakat çoğunlukla gelecek veya geçmiş hakkındaki endişelerimizden kaynaklanır. Yoga’nın ”anda kal” çağrısı ile zihnini terbiye etmeyi öğrenenler için anksiyeteyle başa çıkmak çok daha kolay!





Kalp Sağlığına İyi Gelir

Kalp sağlığımız genel sağlığımız üstünde fazlasıyla söz sahibidir.

Araştırmalar 5 yıldır yoga yapan bir yetişkinin nabız sayısının ve kan basıncının akranlarına göre daha düşük olduğunu gösteriyor. Bildiğimiz gibi yüksek kan basıncı birçok hastalığa sebebiyet verebilir!

Ayrıca kötü kolesterol seviyelerini kontrollü tutmamızda yardımcı olur.





Hayat Kalitesini Artırır

Yoga ruh halinin dengelenmesine ve kronik yorgunluğa da çok iyi gelmekte. Vücudu ve zihni zinde tutan, iradeyi geliştiren metod ve öğretileriyle iç dünyamızda bir denge yakalamamız ve daha dinamik hissetmemizde büyük fayda sağlar.

Ayrıca uyku düzenini ve kalitesini de destekleyen yoganın faydaları saymakla bitmiyor. Bildiğimiz gibi iyi bir uyku kalitesi = sağlıklı ve genç bir vücut!







Depresyonla Savaşır

Bilimsel araştırmalar yoganın depresyonla savaşmakta faydalı olduğunu göstermekte. Fiziksel aktivitelerin bilimsel olarak serotonin salgılattığı hali hazırda kanıtlanmışken, yoga direkt vücudun ve zihnin gevşemesine yönelik uygulamalar içerir.







Kronik Vücut Ağrılarına İyi Gelir

Kronik vücut ağrılarından birçoğumuz muzdarip. Kimi zaman boyun, kimi zaman baş, sırt, karın ağrısı. Yoga kaslarımızı esnetmemize ve genel stres seviyemizin düşmesine yardımcı olarak bu kaslarımızı gevşetir ve ağrılarımızın azalmasına sebep olur.





Esneklik ve Dengeyi Arttırır

Sırf fitness ile ilgilenen bir çok insan bile denge ve esnekliğini arttırması için yogayı spor rutinine eklemekte. Esneklik ve denge birçok sporda başarılı olmanın anahtarı!





Nefes Kalitesini Arttırır

Tam kapasite nefes almak sağlığımız için birçok konuda oldukça belirleyici. Öncelikli olarak akciğerlerimizin gelişmesi ve daha sağlıklı bir duruma gelmesi için doğru şekilde nefes almak çok önemli!





Sağlıklı Yeme Alışkanları Geliştirmemizde Yardımcı Olur

Yoga, ”anda kalmak” öğretisi ile sezgisel yemek yeme konseptini de edinmemizde yardımcı olur. Sezgisel yeme bir şey yerken onu koklamak, tadına dikkat etmek, o yemeği yerken neler hissettiğimize odaklanmakla ilgilidir. Dolayısıyla aşırı yemek ve doymaya rağmen devam etmek gibi dürtülerimizi törpülemekte çok faydalıdır, ayrıca yediklerimizde daha seçici olmamızı sağlar!







Valla biz faydalarını sayarken bile motive olduk. Kendimize bir mat kapıp hemen şuan yogaya başlamamak için bir sebep göremiyoruz!



