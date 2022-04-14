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Dolgun Dudaklar İçin Doğal Yöntemler

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Dolgun dudakların çekici gösterdiği ve her kadının da arzuladığı kesin.Hangi kadın dolgun dudaklara hayır diyebilir? Dolgun dudaklara sahip olmak hayal değil! Hem de estetik yaptırmadan doğal yöntemlerle…

Dolgun Dudaklar İçin Doğal Yöntemler

Dolgun dudaklara sahip olmak için evde yapabileceğiniz bir çok yöntem var. Her gün dudaklarınıza aynada bakmalara doyamayacağınız ve kendinize güveneceğiniz günlere merhaba deyin.


Nane Yağı

Dudak dolgunlaştırma yöntemleri arasında birinci sırada nane yağı diyebiliriz. Nane yağı dudakta yanma hissi verir. O yanma hissiyle de dolgunlaşma olur. En sevdiğiniz dudak parlatıcısının tüpüne  2-3 damla nane yağı ekleyin. 

 

Hindistan Cevizi Yağı

Her şeye faydası olan Hindistan cevizi yağının tabiki dudağa da faydası olmalıydı.

 

Malzemeler

• Kabartma tozu
• Hindistan cevizi yağı
• Zeytinyağı

Yapılışı

Malzemeleri karıştırıp dudağınıza uyguladıktan sonra 30 dakika boyunca dudağınızda bekletin.  Ilık suyla temizleyin.

 

Toz Şekerli Dudak Balsamı

Herkesin mutfağında olan toz şekerle dudağınızı dolgunlaştırmanız mümkün! Hem yumuşatıyor hem de dolgunlaştırıyor.

Malzemeler

• Toz Şeker
• Zeytinyağı

Yapılışı

Eşit miktarda toz şeker ve zeytinyağını macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Karışımı herhangi bir dış fırçasıyla ya da parmağınızın ucuyla dudağınıza uygulayın.

 

Tuz ve Tarçın İkilisi

Tarçın dudaklarınızı yakarak dolgunlaştırırken tuz dudaklarınızı yumuşatacak. Gece yatmadan önce uygulayın.

Malzemeler

• Yarım çay kaşığı tarçın
• Yarım çay Kaşığı tuz
• 1 yemek kaşığı vazelin


Yapılışı

Malzemeleri karıştırın ve dudaklarınıza uygulayın. 5 dakika beklettikten sonra durulayın.

 

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