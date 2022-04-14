Dolgun Dudaklar İçin Doğal Yöntemler

Dolgun dudaklara sahip olmak için evde yapabileceğiniz bir çok yöntem var. Her gün dudaklarınıza aynada bakmalara doyamayacağınız ve kendinize güveneceğiniz günlere merhaba deyin.
Nane Yağı
Dudak dolgunlaştırma yöntemleri arasında birinci sırada nane yağı diyebiliriz. Nane yağı dudakta yanma hissi verir. O yanma hissiyle de dolgunlaşma olur. En sevdiğiniz dudak parlatıcısının tüpüne 2-3 damla nane yağı ekleyin.
Hindistan Cevizi Yağı
Her şeye faydası olan Hindistan cevizi yağının tabiki dudağa da faydası olmalıydı.
Malzemeler
• Kabartma tozu
• Hindistan cevizi yağı
• Zeytinyağı
Yapılışı
Malzemeleri karıştırıp dudağınıza uyguladıktan sonra 30 dakika boyunca dudağınızda bekletin. Ilık suyla temizleyin.
Toz Şekerli Dudak Balsamı
Herkesin mutfağında olan toz şekerle dudağınızı dolgunlaştırmanız mümkün! Hem yumuşatıyor hem de dolgunlaştırıyor.
Malzemeler
• Toz Şeker
• Zeytinyağı
Yapılışı
Eşit miktarda toz şeker ve zeytinyağını macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Karışımı herhangi bir dış fırçasıyla ya da parmağınızın ucuyla dudağınıza uygulayın.
Tuz ve Tarçın İkilisi
Tarçın dudaklarınızı yakarak dolgunlaştırırken tuz dudaklarınızı yumuşatacak. Gece yatmadan önce uygulayın.
Malzemeler
• Yarım çay kaşığı tarçın
• Yarım çay Kaşığı tuz
• 1 yemek kaşığı vazelin
Yapılışı
Malzemeleri karıştırın ve dudaklarınıza uygulayın. 5 dakika beklettikten sonra durulayın.