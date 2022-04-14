Protokolün bugün imzalaması hedefleniyor

Sucuoğlu, “Türkiye – KKTC Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü”nü bugün imzalamayı planladıklarını söyledi

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın davetlisi olarak Ankara’ya gitmek üzere KKTC'den ayrıldı.Başbakan Faiz Sucuoğlu, Ankara’ya hareketinden önce Havalimanında basın toplantısı düzenlendi.Sucuoğlu, ziyaret vesilesiyle, imza aşamasına getirdikleri “Türkiye – KKTC Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü” üzerinde son ayrıntıları ele alacaklarını ve imzalamayı öngördüklerini ifade etti.Ankara ziyaretinde ayrıca Türkiye’nin de desteği ile yürürlüğe koymayı planladıkları altyapı yatırımları ile diğer ekonomik ve mali projeleri de değerlendireceklerini dile getiren Sucuoğlu, “Bizlerin yoğun çabası ve Anavatan Türkiyemizin desteğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisini daha da güçlendirmek, bu ziyaretimizin ana hedefi olacaktır” dedi.Sucuoğlu, Teknik komite ve müsteşarların da eşlik edeceği ziyarette, Ekonomik programla ilgili çalışmaların öngördükleri şekilde tamamlanması halinde bugün öğleden sonra imzalamayı planladıklarını söyledi.Sucuoğlu, protokolün ülke için hayırlara vesile olmasını diledi.Öte yandan Başbakan Faiz Sucuoğlu ve heyetini, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda TC - KKTC Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı AK PARTİ Milletvekili Orhan Erdem, Vali Yardımcısı Murat Soylu, KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, ve diğer üst düzey askeri ve sivil yetkililer karşıladı.Başbakan'ın Cuma gününe kadar sürecek Ankara temasları kapsamında, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile iktisadi ve mali protokol üzerinde görüşmeler bulunuyor.İmza aşamasına getirilen protokole son şeklinin verilip, törenle imzaların atılması bekleniyorZiyarette, Türkiye'nin desteği ile yürürlüğe konulacak altyapı yatırımları ile diğer ekonomik ve mali projeler değerlendirilecek.Sucuoğlu’nu Ankara’da AK PARTİ Milletvekili Orhan Erdem, Vali Yardımcısı Murat Soylu karşıladı