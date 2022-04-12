Botoks Hakkında Bilinmesi Gerekenler

İlk defa botoks yaptırmayı düşünen kişilerin işleme karar vermeden önce bilmesi gereken maddeler olduğunu yıllardır edindiğimiz tecrübelere göre gözlemleriz.





Botoks yapmaya başladığımız 2002 yılına göre bugün çok şey değişti... Önceleri fazlasıyla mesafeli bakılan bu gençleştirici prosedür bugün birçok kişinin daha iyi görünmek için benimsediği bir güzellik rutini haline dönüştü.



Öyle ki Uluslarası Estetik ve Plastik Cerrahi Derneği'nin düzenli olarak yılında yaptığı araştırma sonuçlarına göre cerrahi olmayan tüm estetik işlemlerde (botoks,dolgu,lazer epilasyon,kimyasal peeling gibi) botoksun payı her zaman ilk sırada olmaktadır.

Botoks uygulamasında olan bu yükselişe karşılık, ilk defa botoks yaptırmayı düşünen kişilerden aldığımız sorular ise yıllardır güncelliğini koruyor.



Biz de sık karşılaştığımız sorulara istinaden hazırladığımız listede ''daha önceden keşke bilseydim'' dememeniz için botoks yaptırmayı düşünenlerdenseniz bilmeniz gereken 11 maddeye yer verdik.









1. Botoksun sizin için uygun bir çözüm olup olmadığını öğrenin



Mimik harekelerine bağlı kırışıklıları olan veya yeni oluşmaya başlayan kadın veya erkek iseniz botoks size uygun bir çözümdür. Mimik hareketlerine bağlı oluşarak sizi en az 10 yıl daha yaşlı gösteren kırışıklıklar en sık göz kenarları, alın ve kaş ortasında oluşmaktadır. Elbette botoksun yapılamayacağı birkaç durum vardır, ilerideki sorularda bunun yanıtlarını bulabilirsiniz



2. İyi Bir Doktor Seçmek ve Ona Karşı Samimi Olmak Önemlidir



Botoks temelde mimik kasları içine yapılan bir enjeksiyon işlemidir. Bundan dolayı işlem yüz mimik kaslarını ve yüz anatomisini iyi bilen bir dermatolog veya plastik cerrahlar tarafından yapılmalıdır. Bireysel olarak mimik kaslarındaki farklılıklar ve maksimum verim açısından ideal sonuç için tecrübe de çok önemlidir.

Botoks işlemi hakkından doktorunuza aklınızdaki tüm sorunları tatmin olana kadar yöneltin ve bekletiniz hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunmanız çok iyi olacaktır.



3. Botoks Güvenilirdir Çünkü…





Dünyada botoks kullanımı ilk uygulandığı günden bugüne istikrarlı bir şekilde artıyor. Bunun arkasında başlıca 2 sebep vardır:





İlki; Botoks Yaptıranların Memnuniyet Oranının Çok Yüksek Olması



Dünyadaki en büyük estetik işlemlerin yorum ve bilgilendirme sitesi olan, Realself.com'daki bağımsız kullanıcı yorumlarına göre botoks yaptıranların memnuniyet oranı %95. Bu rakam botoksun tüm dünyada açık ara en verimli kozmetik işlem olduğunu kanıtlıyor. Bu geri bildirimler botoksun sonuç açısından güvenilir bir işlem olduğunu teyit ediyor.





İkincisi; Güvenli Bir Kozmetik İşlem Olması





Estetik sektöründe bir işlemin dünyada yaygınlaşmasını en çok ektileyen iki faktörden biri memnuniyet oranı ise diğeri de işlemin güvenilirliğidir. Örneğin, göğüs büyütmede kullanılan bazı silikon protez tipleri olası yan etkilerinden dolayı tüm dünyada giderek daha az kullanılıyor. Bu tip protezleri her yaptıran ciddi bir sağlık sorunuyla karşılaşmasa da, birçok araştırma ve tecrübe bu prosedür hakkındaki şüpheleri arttırdı. Bunun üzerine birçok klinik işlemi yapmaktan vazgeçti.



Botoks işleminin olası ciddi yan etkiler ile ilgili neredeyse kusursuz bir özgeçmişi var.



FDA'nın raporlarına göre 14 yıl süresince takip edilen yüzbinlerce işlem içinde ciddi sayılabilecek oldukça az yan etkiyle karşılaşıldı. Uzun senelerdir gerçekleştirdiğimiz binlerce botoks işleminden sonra biz de hiçbir ciddi yan etkiyle karşılaşmadığımızı eklemeliyiz.



Botoks sadece estetik amaçlı değil, şaşılık tedavisi, terleme engelleyici tedavi, migren ve birçok sinirsel hastalıkta tedavi amaçlı yıllardır güvenle kullanılıyor.



Not: Botoksun güvenilir bir işlem olması yalnızca konusunda uzman dermatolog ya da plastik cerrahlar tarafından uygulandığı koşullarda geçerli olabilir. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmamış, merdivenaltı işletmelerde kalitesi düşük ürünlerle yapılan işlemler güvenli değildir ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.





4. Hayır, Bir Estetik Faciasına Dönüşmezsiniz Eğer…





Yüzünüzde bulunan kas yoğunluklarına göre gerektiği miktar kadar botoks uygulanırsa gayet doğal bir gençleşme sağlanır… Özellikle dikey yüzey hattına gereğinden fazla uygulanan botoks televizyonda sıkça gördüğünüz donuk, mimiksiz ifadelere neden olabilir. Oysa dışarıda hergün botoks yaptırmış birçok kişi görmenize rağmen neredeyse hiçbirini fark etmezsiniz.



5. Botoks Uygulamalarından Vazgeçerseniz Kırışıklıklarınız Daha Kötü Olarak Dönmez





Bu yanlış bir kanıdır. Botoks uygulamaları bırakıldığında zaman yalnızca eski durumunuza dönersiniz. Bu düşüncenin olmasının nedeni, yüzünüzün daha genç haline alıştığınız için botoksun etkisi ortadan kalkınca eskisinden daha kötü göründüğü izlenimine kapılabilmenizdir. Üstelik botoks kullanımının düzenli olması kırışıklıkların oluşumunu yavaşlatmaktadır.





6. Hiçbir Krem Ya da Maske Botoksun Yerini Tutamaz





Piyasada ''botoks etkili krem'' ya da ''mucizevi botoks maskesi'' diye pazarlanan ürünlere kesinlikle güvenmemenizi öneririz. Bilimsel literatürde botoksun gösterdiği etkiyi gösteren bir krem ya da maske henüz bulunmamaktadır.



Eğer kremler botoks etkisi gösterebilseydi bugün botoks tüm popülerliğini kaybetmiş olurdu.



Botokstan elbette daha etkili olabilecek yöntemler vardır. Bunlar yaşam boyu düzenli egzersiz, doğru beslenme, stresten uzak durma gibi bireysel alışkanlıkların benimsenmesi ve günlük cilt bakımına dikkat etmektir.



Günlük cilt bakımına dikkat etmek için binlerce lira harcayarak botoks etkisi gösterdiğini iddia eden kremleri almanıza gerek yoktur.





7. Botoks Herkes İçin Uygun Değildir

Botoks oldukça güvenli bir uygulamadır. Yalnızca çok nadir durumlarda yapılmasından çekinilir. Bunlar ise ;

-Hamileler, süt emziren anneler ve nörolojik rahatsızlığı olanlardır.

8. Botoksu Güzellik Dışında Farklı Amaçlarla Kullanabilirsiniz

Botoksun gittikçe yaygınlaşan kullanım alanlarından birisi de terleme tedavisidir. Koltukaltı bölgesine yapılan botoks enjeksiyonları sonucu 6 ay süresince terleme durmaktadır. Bunlar dışında migren ve bazı kronik ağrılar da kullanım alanına girmektedir.



9. Daha Erken Başlarsanız Kırışıklıklarınızın Oluşmasını Engelleyebilirsiniz







Cildindeki kırışıklardan dolayı geçmişiyle yüzleşen birçok kişi ''keşke sigaraya hiç başlamasaydım'', ''keşke beslenmeme daha çok dikkat etseydim'', ''keşke güneş kremimi düzenli olarak kullansaydım'' ya da ''keşke hiç solaryuma girmeseydim'' diyebilir.



Peki ileride ''keşke daha önce botoksa başlasaydım'' cümlesini kuranlarda bir artış olacağını söyleseydik…



Genetik mirasımız, beslenme alışkanlıklarımız, ultraviyole ışınlara maruz kalmak ve gülümseme, ağlama, kızma gibi yüzümüzdeki kasların çalışmasına neden olan yüz ifadeleri cildimizin daha erken yaşlanmasına neden olur.



Önleyici botoks tedavisi işte tam bu noktada karşımıza çıkıyor.



Gülümsememiz, kaşlarımı çatmamız, ağlamamız kısacası yüzümüzde oluşan tüm ifadeler o bölgedeki kasların sürekli çalışmasına neden olduğu ve bu nedenlere bir de yukarıda saydığımız faktörler eklendiği için kırışıklıkların oluşması kaçınılmaz olur.



Önleyici botoksta amaç, kişinin daha erken yaşlarda yüz kası kullanımını azaltmak, böylelikle ileride botoksu bıraktığında dahi hiç botoks yaptırmamış haline göre daha az kırışıklığa sahip olmasını sağlamaktır.



Tam olarak kaç yaşında başlamalısınız? Burada Dr. Meltem Şentürk'e kulak verelim:

''FDA, botoks uygulaması için uygun yaş profilini 18 ila 65 yaş arasındaki kişiler olarak tarif etmiştir.

Dolayısıyla bu yaş aralığında olup, kırışıklıklarını minimize etmek isteyen kişiler – gerekli sağlık koşullarını sağladığı takdirde – botoks için uygun adaydır.

18 yaşının altındaki bir kişiye ısrarla talep dahi etse botoks yapılmamalıdır. Bunun sebebi 18 yaşın altında bulunan kişilerin işlem için yeterli olgunlukta olduğunun gözlemlenmemesidir.



Kişi, kozmetik bir işlem için bu işlemin risklerini kavrayabilmeli, işlemden beklentilerini net şekilde tarif edebilmelidir.



Botoksa başlamak için kesin olarak belirlenen''mükemmel bir yaş'' yoktur. Yüzünüzde statik kırışıklıklar başlamadan botoks yaptırmanızı öneririz. Şu şekilde açıklayayım:

Yüzümüzdeki kırışıklıkları iki sınıfa ayırmak mümkün. Bunlardan ilki statik kırışıklıklar, diğeri ise dinamik kırışıklıklar. Eğer güldüğünüzde ya da yüzünüzde bir duygu ifadesine bağlı kırışık oluşup, duygu ifadesi kaybolduğunda kırışıklık kendiliğinden kayboluyorsa bu dinamik kırışıklıktır. Hiçbir mimik hareketi yapmadan bile görülen kırışıklıklar ise statik kırışıklıklar sınıfına giriyor. Biz statik kırışıklıklarınız yüzünüze oturmadan botoksa başlamınızı öneriyoruz. Diğer yönden statik kırışıklıklar oluştuğunda da botoks elbette oldukça etkili olmaktadır.



Statik kırışıklıkların ilk oluşma zamanı, genetik faktörlere, güneş ışığına maruz kalma derecesine ve sigara, beslenme gibi birçok faktöre dayalı değişiyor.’’



Uluslararası birçok araştırma ve yaptığım binlerce botoks işleminden sonraki kişisel gözlemim şu şekilde: Erken yaşta başlanan botoks gözle görülür bir şekilde kırışıklık oluşumunu azaltıyor.''

10. Fiyatlar İçin Minimum Bir Tutar Olmalıdır, Çok Ucuz Olanlardan Kaçının



Botoks ürünü bir ilaç olduğu için fiyatı serbest piyasada belirlenemez. Dolayısıyla estetik ve kozmetik işlem uygulayan her muayenehane, hastane ya da klinik botoks ürünlerini Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen standart fiyat üzerinden tedarik eder. Sağlık kurumlarında doktorlar tarafından uygulanan işlemlerin ücretleri birbirine yakındır. Sağlık Bakanlığı ülkemizde iki ürüne ruhsat verip onaylamıştır. Bunlar ürüne ismini veren ''Botox'' markası ve ''Dysport''dur. Her ikisi de dünyada en yaygın olarak kullanılan güvenilir markalardır.



Piyasadaki ortalama fiyatların oldukça altında olan işletmeler Çin menşeili ürünler kullanıyor olabilir, bu yüzden oldukça dikkatli olmak gerekir.



Diğer yandan botoks fiyatları Türkiye'de Avrupa'nın güvenilir sağlık kurumlarıyla aynı ürünler kullanılmasına rağmen Avrupa'ya göre oldukça uygundur.



11. Botoks Bütçenizi Zorlamaz



Piyasada satılan çok güvenilir markaların kremleri ile fiyat ve etkinlik açısından kıyaslandığında, botoks çok hesaplı bir uygulama olmaktadır.

Tedavinin etki süresi 4 ila 6 ay boyunca sürmektedir.





