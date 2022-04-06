Şifa Niyetine: Kozalak Reçeli Tarifi

Rusya’da yıllardır soğuk algınlığı, grip, üst solunum yolu enfeksiyonları, astım, boğaz ve diş eti hastalıklarının tedavisinde kullanılıyor. Hücre yenileyici özellikte olduğundan cildi gençleştiriyor. Vücudu yeniliyor, enerji veriyor. Muhteşem aroması sayesinde nefes almayı kolaylaştırıyor. Çam ağaçlarının sakinleştirici etkisi ve çam kokusunun insanı rahatlatan özelliği sayesinde bir diğer faydası da insanı rahatlatması. Özellikle hastane bahçelerinde çam ağaçlarının olması tesadüfi değilmiş demek. Hadi o zaman buyurun tarifimize!
KAÇ KİŞİLİK3 büyük kavanoz
HAZIRLAMA SÜRESİ15 dakika
PİŞİRME SÜRESİ40 dakika
Kozalak Reçeli Tarifi İçin Malzemeler
- 30-40adetyeşil bebek kozalak
- 1,5litreiçme suyu
- 900gramtoz şeker
- 1adetlimonun suyu
- 1çay kaşığılimon tuzu
Kozalak Reçeli Tarifinin Püf Noktası
Kozalak reçelimi farklı lezzetlerle buluşturup çeşitlendirdim. Pekmezle karıştırdım. İçine birkaç tane karanfil attım. Müthiş lezzetli bir enerji bombası oldu. Siz de bal, zencefil, tarçın, karanfil ile karıştırıp özellikle kış aylarının yaklaştığı günlerde 1 tatlı kaşığı yiyerek vücut direncinizi arttırabilirsiniz.
Kozalak Reçeli Tarifi Nasıl Yapılır?
- Çam ağacından topladığınız yeşil bebek kozalakları geniş bir kapta 10-15 dakika suda bekletin.
- Suyunu süzüp musluğun altında tek tek elinizle yıkayın. (Üzerinde üvez, toz kalmamalı.)
- Tek tek yıkanan kozalakları büyük bir tencereye koyup 1,5 litre suyla birlikte bir saat kaynatın.
- Bir saat kaynayan kozalakların suyunu süzmeden şekerini ilave edin. (Kozalaklar içindeyken)
- Kıvam alana kadar şekerle birlikte ara sıra tahta kaşıkla karıştırarak pişirin.
- Ocaktan almaya yakın içine limon suyunu ve limon tuzunu ekleyin.
- Ilındıktan sonra kavanozlara döküp içine birkaç tane pişmiş kozalak koyarak kavanozların kapağını kapatın. Afiyetle tüketin!