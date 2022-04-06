Şifa Niyetine: Kozalak Reçeli Tarifi

İsmi ne kadar güzelse, tadı da bir o kadar lezzetli kozalak reçelinin. Ama bu reçel öyle ekmeğe sürülüp löpür löpür yenen türden değil. Şifa niyetine daha çok. Günde 1 tatlı kaşığını geçmemek gerekiyor. Astıma, öksürüğe, bronşite, üst solunum yolu enfeksiyonlarına iyi geldiği, vücut direncini arttırdığı söyleniyor.

KAÇ KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ

PİŞİRME SÜRESİ

Kozalak Reçeli Tarifi İçin Malzemeler

30-40adetyeşil bebek kozalak

1,5litreiçme suyu

900gramtoz şeker

1adetlimonun suyu

1çay kaşığılimon tuzu





Kozalak Reçeli Tarifinin Püf Noktası

Rusya’da yıllardır soğuk algınlığı, grip, üst solunum yolu enfeksiyonları, astım, boğaz ve diş eti hastalıklarının tedavisinde kullanılıyor. Hücre yenileyici özellikte olduğundan cildi gençleştiriyor. Vücudu yeniliyor, enerji veriyor. Muhteşem aroması sayesinde nefes almayı kolaylaştırıyor. Çam ağaçlarının sakinleştirici etkisi ve çam kokusunun insanı rahatlatan özelliği sayesinde bir diğer faydası da insanı rahatlatması. Özellikle hastane bahçelerinde çam ağaçlarının olması tesadüfi değilmiş demek. Hadi o zaman buyurun tarifimize!3 büyük kavanoz15 dakika40 dakika

Kozalak reçelimi farklı lezzetlerle buluşturup çeşitlendirdim. Pekmezle karıştırdım. İçine birkaç tane karanfil attım. Müthiş lezzetli bir enerji bombası oldu. Siz de bal, zencefil, tarçın, karanfil ile karıştırıp özellikle kış aylarının yaklaştığı günlerde 1 tatlı kaşığı yiyerek vücut direncinizi arttırabilirsiniz.

Kozalak Reçeli Tarifi Nasıl Yapılır?