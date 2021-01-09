Çay Saatlerinin Vazgeçilmezi 9 Poğaça Tarifi

Biliyorsunuz ki açma, poğaça ya da simit gibi hamur işleri Türk mutfağının olmazsa olmazları! Özellikle de poğaça, farklı farklı iç harçlarıyla adeta gönlümüze taht kuruyor. Hem kahvaltılarda hem de çay saatlerinde tüketebileceğiniz bu lezzet, düşündüğünüzden çok daha pratik. Kolay poğaça tarifi, pastane poğaça tarifi, mayalı poğaça tarifi ya da pofuduk poğaça tarifi, vazgeçilmeziniz olacak en pratik poğaça tariflerini sizler için derledik! Her damak tadına hitap edecek bu tariflere bayılacaksınız. İşte çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacak çeşit çeşit poğaça tarifi…

3. 2. 1 poğaça

Konu poğaça tarifi olduğunda en merak edilen tariflerden biri de 3, 2, 1!

Bir yoğurma kabına

1 su bardağı sıvı yağ,

2 su bardağı yoğurt ve

1 adet yumurta beyazını alıp güzelce karıştırın. Ardından

3 paket kabartma tozu,

1 tatlı kaşığı tuz,

2 çay kaşığı şeker ve

1 tatlı kaşığı sirkeyi ilave edin, karıştırmaya devam edin.

5 su bardağı unu azar azar ekleyerek yoğurmaya başlayın.

Hafifçe ele yapışan bir hamur elde edene dek yoğurun.

Hazırladığınız hamurdan cevizden biraz büyük parçalar koparın.

Elinizle yuvarlayın ve avucunuzla bastırarak şekil verin.

Dilerseniz bu aşamada poğaçaların ortasına peynir ekleyebilirsiniz.

Şekillendirdiğiniz poğaçaları yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine dizin.

Üzerlerine bir fırça yardımıyla yumurta sarısı sürün ve susam serpin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, üstleri kızarana dek yaklaşık 15 dakika pişirin. İşte bu kadar!

Afiyet olsun...

Kolay poğaça tarifi

70 gram oda sıcaklığında tereyağı,

1/2 su bardağı sıvı yağ,

1/2 su bardağı süt,

1.5 paket kabartma tozu,

1 tatlı kaşığı tuz,

1 adet yumurta ve

3.5 su bardağı unu bir kabın içerisine alın.

Tüm malzemeleri ele yapışmayacak bir kıvam alana dek yoğurun.

Ardından hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve şekil verin.

Dilerseniz bu aşamada poğaçaların içerisine peynir ya da zeytin ekleyebilirsiniz.

Şekil verdiğiniz poğaçaların üzerine yumurta sarısı sürün, çörek otu ve susam serpin.

Ardından önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika kadar pişirin.

Afiyet olsun...

Pastane poğaça tarifi

1 paket kuru maya ve

3 yemek kaşığı toz şekeri bir kabın içerisine alın.

Üzerine 1.5 su bardağı ılık süt ve

1.5 su bardağı ılık su ilave edin, şeker eriyene dek güzelce karıştırın.

Ardından 1 su bardağı sıvı yağı da ekleyerek karıştırmaya devam edin.

5.5 - 6 su bardağı unu yavaş yavaş ilave edin.

Bu esnada 1 yemek kaşığı tuzu da ekleyin.

Tüm malzemeleri güzelce yoğurun ve yumuşak bir hamur elde edin.

Hamurun üzerini streç filmle kaplayarak oda sıcaklığında 40 dakika kadar dinlendirin.

Mayalanan hamurdan avuç içi büyüklüğünde bezeler kopararak şekil verin.

Dilerseniz bu aşamada içlerine peynir ya da zeytin koyabilirsiniz.

Hazırladığınız hamurları yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

1 adet yumurta sarısı,

1 tatlı kaşığı yağ ve

1 tatlı kaşığı suyu küçük bir kasede karıştırın, ardından poğaçaların üzerine sürün.

Son olarak çatalla şekil verin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika kadar pişirin.

Afiyet olsun...

Mayalı poğaça tarifi

1 su bardağı ılık su ve

1 su bardağı ılık sütü geniş bir karıştırma kabına alın.

2 paket kuru maya ve

4 yemek kaşığı toz şeker ekleyin, karıştırın ve mayanın aktifleşmesi için 5 dakika kadar bekletin.

Maya tamamen eridikten sonra

1 su bardağı sıvı yağ,

1 adet yumurta ve

2 çay kaşığı tuz ekleyin.

7 su bardağı unu azar azar ekleyip hamuru toparlanana kadar yoğurun.

Hamur yumuşak ve ele yapışmayacak bir kıvam aldığında üzerini streç film ve nemli bir bezle kapatın,

40-45 dakika kadar oda sıcaklığında mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar koparın, avuç içinizde yuvarlayarak şekil verin.

Tepsiye aralıklı olarak dizdiğiniz mayalı hamurların üzerine yumurta sarısı sürün, susam serpin.

Son mayalandırma işlemi için poğaçaları 10-15 dakika kadar tepside bekletin ve

Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 20 dakika kadar pişirin.

Afiyet olsun...

Peynirli poğaça tarifi

1 su bardağı ılık süt,

1 adet yumurta,

1 çay bardağı sıvı yağ,

1 tatlı kaşığı tuz,

1 yemek kaşığı toz şeker ve

1.5 tatlı kaşığı kabartma tozunu bir karıştırma kabına alın, güzelce karıştırın.

Ardından 4 su bardağı unu azar azar ilave edin ve yoğurmaya başlayın.

Yoğurduğunuz hamurun üzerin streç filmle kapatıp 15 dakika dinlendirin.

İç harcı için 1 su bardağı tuzsuz peynir ve

1/2 demet incecik doğranmış maydanozu bir kasede karıştırın.

Dinlenen hamurdan yaklaşık 16-17 adet beze hazırlayın.

Her bir bezeye yuvarlak şekil verin, orta kısmına peynirli harçtan yerleştirip yarım ay şeklinde kapatın.

Pişerken açılmamaları için kenarlarını kürdan ya da çatal yardımıyla sağlamlaştırın.

Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine aralıklı olacak şekilde dizin.

Ardından üzerlerine yumurta sarısı sürün ve çörek otu serpin.

Önceden ısıtılmış 190 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika kadar pişirin.

Afiyet olsun...

Mayasız poğaça tarifi

1/2 su bardağı süt,

1/2 su bardağı sıvı yağ ve

1 adet yumurtayı geniş bir karıştırma kabına alın.

İçerisine oda sıcaklığında beklettiğiniz 50 gram tereyağını da ekleyerek güzelce karıştırın.

1.5 su bardağı elenmiş un,

2 çay kaşığı tuz ve

1 paket kabartma tozu ekleyin.

Bir tahta kaşık ya da spatula yardımıyla karıştırmaya devam edin.

Ele yapışmayacak hamur elde edene dek 1.5 su bardağı unu yavaş yavaş ekleyin.

Hamuru önce 4 eşit parçaya, ardından her bir parçayı da 3 eşit parçaya bölün.

Böldüğünüz hamurları elinizde yuvarlayın ve şekillendirin.

Dilerseniz bu aşamada poğaçaların içerisine harç ekleyebilirsiniz.

Şekillendirdiğiniz hamurları yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine dizin.

Üzerlerine yumurta sarısı sürün ve çörek otu ya da susam serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, fansız ayarda 20-25 dakika pişirin ve bir süre dinlendirin.

Afiyet olsun...

Pofuduk poğaça

150 gram tereyağını minik bir sos tenceresinin içerisinde eritin, ardından birkaç dakika soğumaya bırakın.

Soğuyan tereyağını bir kaba aktarın ve üzerine

3/4 su bardağı ılık süt,

1 adet yumurta,

1 yemek kaşığı instant maya,

birkaç yemek kaşığı ılık su ve

1.5 tatlı kaşığı toz şeker ekleyin.

Güzelce karıştırın ve azar azar 3 su bardağı un ilave ederek yoğurmaya başlayın.

Son olarak 1 tatlı kaşığı tuzu da ekleyerek ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edin.

Elde ettiğiniz hamuru temiz bir kaba aktarın ve üzerini streç filmle kaplayın.

Hamuru bu şekilde 1 saat kadar, oda sıcaklığında dinlendirin.

Mayalanan poğaçalardan parçalar koparın, şekillendirin ve dilediğiniz iç harçla lezzetlendirin.

Ardından her birini yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirin.

Tekrardan üzerlerini streç filme kapatın ve oda sıcaklığında 15-20 dakika kadar dinlendirin.

Son olarak üzerlerine yumurta sarısı sürün, susam serpin ve

180 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Afiyet olsun...

Bayatlamayan poğaça

1/4 su bardağı ılık su ve

3/4 su bardağı ılık sütü geniş bir karıştırma kabına alın.

Üzerine

1/2 paket yaş maya ve

1/2 yemek kaşığı toz şeker ekleyin, karıştırdıktan sonra mayanın aktive olması için 10 dakika kadar bekletin.

Maya tamamen eridikten sonra

1/2 su bardağı zeytinyağı,

1/2 su bardağı yoğurt,

1 adet yumurta ve

1/2 tatlı kaşığı tuzu ekleyin.

Tüm malzemeleri güzelce yoğurun. 6 - 6.5 su bardağı elenmiş unu azar azar ekleyin, hamur toparlanana dek yoğurun.

Yumuşak ve ele yapışmayan bir kıvam elde ettiğinizde hamurun üzerini nemli bir bezle kapatın, 50 dakika kadar oda sıcaklığında dinlendirin.

Mayalanan hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar koparın ve avuç içinizde açın.

Bezelerin orta kısımlarına dilediğiniz iç harçtan bir tatlı kaşığı kadar ekleyin.

Hazırladığınız poğaçaları yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye dizin.

Üzerlerine yumurta sarısı ve ayçiçek yağı karışımı sürün.

İkinci mayalama işlemi için poğaçaları bu şekilde, 10-15 dakika dinlendirin.

Önceden ısıtılmış 180 derecede fırında 25-30 dakika kadar pişirin.

Afiyet olsun...

Yumuşak poğaça tarifi

1/2 su bardağı Ilık süt,

1/2 su bardağı ılık krema,

1/4 su bardağı ılık yoğurt ve

1/2 paket yaş mayayı güzelce karıştırın.

Ardından

1/4 su bardağı sıvı yağ,

1 tatlı kaşığı tuz ve

1 tatlı kaşığı toz şeker ekleyin, karıştırmaya devam edin.

3.5 su bardağı unu azar azar ilave ederek ele yapışmayan bir hamur elde edin.

Ardından hamurun üstünü örtün ve mayalanması için ılık bir yerde, yaklaşık 1 saat kadar dinlendirin.

Dinlenen hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın ve yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin.

Üzerlerine yumurta sarısı sürün.

Dilerseniz çörek otu ya da susam ekleyin.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 25-30 dakika kadar pişirin.

Poğaçaları fırından çıkarır çıkarmaz üzerlerine pamuklu, temiz bir bez örtün ve bu şekilde dinlendirin.

Afiyet olsun...