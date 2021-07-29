Birbirinden Lezzetli 6 Vegan Tatlı Tarifi

Hiçbir hayvansal ürün ve katkı maddesi kullanmadan tatlı yapmanızın mümkün olduğunu söylesek. Yumurta, tereyağı ve süt olmadan da birbirinden lezzetli tatlılar yapabilirsiniz. Üstelik bu nefis vegan tatlıları hazırlamak için sadece birkaç püf nokta öğrenmeniz yeterli olacak. O zaman herkes hazırsa, önlüklerimizi giyelim ve mutfak tezgahımızın başına geçelim. Sizin için birbirinden lezzetli ve sağlıklı tarifler hazırladık. İşte evinizde deneyebileceğiniz birbirinden lezzetli vegan tatlı tarifleri.

1. Vegan Çikolatalı Cupcake

İhtiyacınız olan malzemeler

1 bardak un

¼ su bardağı kakao tozu

1 su bardağı şeker

½ çay kaşığı karbonat

Kabartma tozu ( 1 çay kaşığı)

¼ yemek kaşığı tuz

Tarçın

1 su bardağı badem sütü (şeker ilavesiz)

6 yemek kaşığı yağ

Balzamik sirke (1 yemek kaşığı)

1 çay kaşığı vanilya (özü)

Kreması için

⅓ fincan Hindistan cevizi yağı

Vanilya özü ( 1 çay kaşığı)

¼ fincan kahverengi şeker

Kakao tozu

Pudra şekeri (2 su bardağı)

6 yemek kaşığı badem sütü

Yapılışı

Fırını 180 dereceye ayarlayın ve ısıtın. Un, şeker, kakao, kabartma tozu, karbonat, tuz ve tarçını geniş bir karıştırma kabına alın. Badem sütü, yağ, sirke ve vanilyayı ekleyin. Pürüzsüz bir hamur elde edene kadar iyice çırpın. Hazırladığınız hamuru cupcake kaplarına taşırmadan doldurun. Tüm kabı doldurmamaya özen gösterin. Yarısından biraz daha az eklemelisiniz ki kabarma payı kalsın. 22 dakika pişirip kekleri fırından alın ve tamamen soğuyan kadar dışarıda bekletin.

Geldik krema aşamasına. Kreması için; Hindistan cevizi yağı ve esmer şekeri yumuşayana dek güzelce çırpın. Vanilya ve kakao tozunu da ekleyip çırpmaya devam edin. Ardından 1 su bardağı pudra şekeri ilave edip pürüzsüz kıvama gelinceye dek çırpma işlemine devam edin. Bir sonraki adımda badem sütünü ilave ediyoruz. Ardından kalan 1 su bardağı pudra şekerini ekleyin ve tekrar pürüzsüz ve kabarık kıvama yaklaşana kadar iyice çırpın. Leziz cupcake kremanız da hazır. olduğuna göre soğuyan keklerinizin üzerine dökebilirsiniz. Afiyet olsun!

2. Kakaolu Portakallı Vegan Kek

Malzemeler

1,5 su bardağı un

Pudra şeker ( 1 su bardağı)

Kakao ( 3 yemek kaşığı)

1 paket karbonat

4 yemek kaşığı yağ

1 su bardağı su

Portakal kabuğu rendesi (1)

1 çay bardağı taze sıkılmış portakal suyu

Yapılışı

Un, pudra şekeri, kakao ve karbonatı geniş bir kaba alın ve iyice karıştırın. Ardından bu karışımı ayrı bir çırpma kabına aktarın. Üzerine sıvı yağ, su, portakal kabuğu rendesi ve portakal suyunu da ekleyin ve çırpıcı ile 3 dakika güzelce karıştırın. Hamuru kalıba alın ve yaklaşık 30 dakika kadar önceden ısıtılmış 180 erece fırında pişirin. Pişirmeden önce kek kalıbınızı az miktarda sıvı yağ ile yağlamayı unutmayın. Piştikten sonra dondurma ile servis edebilirsiniz, afiyet olsun.

3. Hurma Topları

Malzemeler

1 kase hurma

3 yemek kaşığı fındık

2 yemek kaşığı kakao

6 adet kuru erik

1 kase hindistan cevizi ( süslemek için)

Yapılışı

İlk olarak hurmaların ve kuru eriklerin çekirdeklerini çıkartarak tarifimize başlıyoruz. Ardından fındıkları dövün ve iyice toz haline gelmesini sağlayın. Bir robota hurmaları ve erikleri ilave edin. Üzerine fındık ve kakaoyu da ekleyin ve robotu çekin. Karışımı kıvamlı bir hamur haline getirene dek işleme devam edin.Yanınızda bir kase su bulundurun. Elinizi ıslatın, hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve iyice yuvarlayın. Hindistan cevizi dolu kasede enfes vegan topları harmanlayın. Ardından sunum kasesine alın. Hazırladığınız hurma toplarını buz dolabında bir süre bekletin. Bir saat sonra çıkarın ve dilediğiniz gibi servis edin. Vegan tatlınız hazır, afiyet olsun.

4. Muzlu Vegan Dondurma

İhtiyacımız olan sadece 4 adet büyük boy muz. Muzları orta kalınlıkta dilimler halinde dilimleyin. Ardından doğradığınız muzları buzdolabı poşetinin içerisine alın ve ağzını sıkıca kapatın. Muzları aralıklı olacak şekilde yayın ve buzluğa atın. Poşet içerisindeki muzlar gece boyunca soğuyacak. Buzlanan muzları ertesi gün buzluktan çıkarın ve oda sıcaklığında 8 dakika dinlendirin. Ardından rondo ya da blendera aktarın ve çekmeye başlayın. Aralıklarla kapağını açıp güzelce karıştırın. Krema kıvamı alınca dondurmanız hazır demektir. Dilerseniz dondurma kaselerine alıp hemen tüketebilirsiniz. Daha soğuk tüketmek istiyorum derseniz buzlukta bir süre donmasını bekleyin. Ardından dondurma kaşığıyla şekil vererek afiyetle yiyebilirsiniz. Yaz aylarında bu şahane tarifi mutlaka tarif listenize ekleyin. Afiyet olsun.

5. Vegan Kabak Puding

Malzemeler

Bal kabağı püresi

2/3 fincan soya sütü ya da hindistan cevizi sütü

3 çorba kaşığı nişasta (tercihen mısır)

2 yemek kaşığı pekmez

1/4 fincan esmer şeker

Tarçın (1/2 çay kaşığı)

1/2 çay kaşığı hindistan cevizi

Tuz 1/2 çay kaşığı

Yapılışı

İlk olarak bir blender veya mutfak robotu yardımıyla, püre haline getirilmiş balkabağı, soya sütü, mısır nişastası ve pekmezi harmanlayın. Ardından, esmer şeker, tarçın, hindistan cevizi ve tuz ilave edin. İyice karışana kadar işlemeye devam edin. Evinizde blender veya mutfak robotunuz yoksa, bunun yerine bir çırpma teli veya manuel çırpıcı kullanmanız mümkün. Hazırladığınız karışımı orta boy bir tencereye alın ve orta ısıda pişirin. Karışım, yoğunlaşana kadar yaklaşık 8 dakika civarı orta ısıda pişmeye bırakın. Yanmaması için aralıklarla kontrol ederek, karıştırmaya devam edin. 8 dakika sonra, servis edeceğiniz kaselere aktarın. En az 2 saat soğuyana kadar dolapta bekletin. Ev yapımı vegan kabak pudinginiz hazır, tadını çıkarın!

6. Vegan Cheesecake

Malzemeler

2 kap vegan krem ​​peynir

Şeker (1 su bardağı)

1 çay kaşığı vanilya

Limon suyu (1/4 su bardağı)

2 çay kaşığı limon kabuğu rendesi

Mısır nişastası (2 yemek kaşığı)

Taze meyve

Yapılışı

Fırını 350 dereceye ayarlayın. Bir karıştırma kabında veya mutfak robotunda, vegan krem ​​peynirini, şekeri, vanilyayı, limon suyu ve mısır nişastasını karıştırın. Pürüzsüz ve kremsi bir kıvam yakalayana kadar işleme devam edin. Ardından pasta kalıbına dökün. Cheesecake, üstte hafifçe altın tonlarında olana kadar 50 dakika civarı pişirin. Soğumaya bırakın. Dinlenip soğuduktan sonra vegan tatlınız servise hazır. Dilerseniz taze mevsim meyveleri ile tarifinizi renklendirebilirsiniz. Afiyet olsun.