Balla Hazırlanan Birbirinden Lezzetli 10 Tarif

Her derdin devası balı yemeklerde, keklerde, çöreklerde ya da içeceklerde denediniz mi? Muhteşem aromasıyla ballı tariflere göz atmaya ne dersiniz?

1. Tarçınlı ballı elma topları

Malzemeler

1 adet yeşil elma

1 adet kırmızı elma

7-8 yemek kaşığı yulaf ezmesi

2 yemek kaşığı bal

Çeyrek su bardağı badem sütü

1 kahve fincanı tarçın

Hazırlanışı

Elmaları yıkayıp kabuklarını soyduktan sonra bir kabın içine rendeleyin. Elmaların suyunu bir bez mendilin içine alarak iyice süzün. Yulaf ezmesi, elma ve sütü ekleyerek karıştırın. Süt sayesinde yulaflar yumuşayacaktır. En son balı ekleyerek karıştırın. Kıvam alınca küçük toplar yaparak tarçına bulayıp servis tabağına alın.

2. Ballı yulaflı kurabiye

Malzemeler

2/3 su bardağı bal

1 yumurta

Yarım su bardağı yumuşatılmış margarin

1,5 su bardağı bardak yulaf

1 su bardağı beyaz kepekli un

Yarım su bardağı kuru üzüm

1 çay kaşığı vanilya özütü

Yarım çay kaşığı kabartma tozu

Çeyrek çay kaşığı tuz

Hazırlanışı

Bir karıştırma kabına tereyağı ve balı koyarak kremsi hale getirin. Yumurta ve vanilya özütünü kaba ilave edin. Başka bir kapta yulaf, un, kabartma tozu ve tuzu birlikte çırpın. İki kabı birleştirin ve malzemeleri birbirine karıştırın. En son üzümleri ekleyin. Kaşık veya elinizle hamurdan parçalar kopararak fırın kağıdı serdiğiniz tepsiye dizin. Önceden 350 derecede ısıttığınız fırında 8-10 dakika altın rengine dönene kadar pişirin. Piştikten sonra kurabiyeleri fırından çıkarıp soğumaya bırakın.

3. Soyalı ballı bonfile

Malzemeler

350 gr. bonfile

6 adet taze soğan

2 adet köy biberi

1 yemek kaşığı bal

6 yemek kaşığı organik soya

2 avuç kaju fıstığı

5 diş sarımsak

2-3 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

Hazırlanışı

Bonfileyi döner gibi ince ince kesin. Bonfileyi bir kaba koyun ve içine bal, organik soya, zeytinyağı, pul biber ile karabiberi ekleyin. Soya tuzlu olduğu için ekstra tuz eklerken mutlaka kontrol edin. Taze soğanın yeşil kısmını verev, yeşil köy biberini ise ortadan ikiye ayırıp halkalar halinde kesin. Ocakta ısıttığınız tavaya 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin. İyice kızdığında ilk olarak bonfileleri koyun ve tavada sıkışmamaları için iyice yayın. Böylece bonfile suyunu bırakmayacak ve çıtırdayacak. Ardından ince ince kıydığınız sarımsakları, soğanları ve biberleri ekleyip kavurmaya devam edin. Bu yemeğe son dokunuş olarak 2 avuç kaju fıstığı ekleyin ve tüm malzemelerin güzelce karışmasını sağlayın.

4. Ballı hardallı tavuk

Malzemeler

6 adet tavuk baget

1 tatlı kaşığı hardal

1 yemek kaşığı soya sosu

1 yemek kaşığı bal

Tuz

Kekik

Bagetleri haşlamak için

1,5 litre su

1 adet defne yaprağı

Hazırlanışı

Bagetleri içine koyduğunuz suya defne yaprağını ekleyerek 25-30 dakika haşlayın. Soya sosu, bal ve hardalı iyice çırpın ve haşladığınız bagetleri tuzladıktan sonra bu karışıma bulayın. Hazırlanan bagetleri bir fırın tepsisine yerleştirerek önceden 190 derecede ısıtılmış fırında kızarıncaya kadar pişirin.

5. Ballı limonlu kek

Malzemeler

3 yumurta

1,5 su bardağı yoğurt

2/3 su bardağı zeytinyağı

1 su bardağı bal

1 çay kaşığı vanilya

1 yemek kaşığı rendelenmiş limon kabuğu

2 yemek kaşığı taze limon suyu

2,5 su bardağı un

Yarım çay kaşığı kabartma tozu

Yarım çay kaşığı tuz

Hazırlanışı

Fırını önceden 350 dereceye ayarlayın. Kek kabınızı yağlayın. Büyük bir kapta yumurtayı hafifçe çırpın. Çırpmaya devam ederek yoğurt, zeytinyağı, bal, vanilya, limon kabuğu ve suyu ilave edin. Kalan malzemeleri ekleyin ve tamamen pürüzsüz olana dek karıştırın. Karışımı kek kalıbına dökün ve 60-70 dakika boyunca fırında pişirin. (Üst kısmı yanacak hale gelirse folyoyla kaplayın). Kalıbın içinde 10 dakika kadar soğutun, daha sonra kalıptan çıkarın ve tamamen soğumaya bırakın. Dilimleyerek servis yapın.

6. Ballı saray sarması

Malzemeler

3 adet yufka

1,5 su bardağı tahin

1 su bardağı bal

1 tatlı kaşığı mahlep

1 su bardağı dövülmüş fındık

Üzeri için

1 adet yumurta sarısı

Yarım su bardağı pudra şekeri

Hazırlanışı

Tahin, bal, mahlep ve fındığı bir kasede karıştırın. Yufkanın birini tezgaha yayın ve üzerine ballı karışımın üçte birini sürün. İkinci yufkayı harcın üzerine yayarak aynı işlemi tekrarlayın. Üçüncü yufkanın üzerine kalan ballı harcı sürdükten sonra yufkaları ortadan ikiye kesin. Kesilmiş yufkaları yuvarlak kısımlarından başlayarak rulo şeklinde sarın daha sonra rulo yufkaları 5 cm eninde verev şeklinde kesin. Kestiğiniz dilimleri yağlanmış fırın tepsisine dizin. Üzerine yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Ilınınca üzerine pudra şekeri serpip servis yapın.

7. Ballı pirinç unlu kek

Malzemeler

4 adet yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı erimiş margarin veya sıvı yağ

1 çay fincanı süt

2 yemek kaşığı kakao

1 paket pirinç unu (200 gr.)

1 adet vanilya

1 adet kabartma tozu

1 adet limon veya portakal kabuğu rendesi

Aldığı kadar un

Üzeri için bal şerbeti

1 su bardağı su

1 tatlı kaşığı dolusu bal

Hazırlanışı

Yumurtaları şekerle birlikte köpürene kadar çırpın. Yağ ve sütü ekleyip kaşıkla karıştırın. Pirinç unu, kabartma tozu, vanilya, kakao ve limon rendesini ekleyip tekrar karıştırın. Unu azar azar ilave edip kıvamını sağlayın. Koyu bir kıvam oluyor, bu sizi korkutmasın. Silikon kek kalıbına hamuru dökün. Keki yaklaşık 40-45 dakika 170 derecede pişirin. Kek soğuduktan sonra ters çevirip ballı şerbeti üzerinde gezdirin ve hindistan ceviziyle süsleyin.

8. Muzlu ballı smoothie

Malzemeler

2 adet muz

2 su bardağı yoğurt

2 yemek kaşığı dolusu bal

Hazırlanışı

Yoğurt, muz ve balı blender’da karıştırın. Dilerseniz içine buz katıp tekrar karıştırın. Kıvamı boza gibi olmalı. Bunu diğer meyveleri kullanarak da yapabilirsiniz. Çilek, böğürtlen ve şeftali de oldukça lezzetli oluyor.

9. Çikolata kaplı ballı atıştırmalık

Malzemeler

Yarım bardak şeker

4 yemek kaşığı bal

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

200 gram bitter çikolata

HazırlanışıŞekeri ve balı bir tencereye alarak karamel rengini alana kadar kısık ateşte karıştırın. Kaynamaya başladıktan 2 dakika sonra kabartma tozu ilave edin ve 1 dakika daha karıştırın. Karışımı mermer yüzeye ya da silikon mat üstüne yayın. Soğuduktan sonra küçük parçalara ayırın. Çikolatayı eritin. Ballı çıtır atıştırmalıkları çikolataya bulayın ve soğutun.

10. Ballı kurabiye

Malzemeler

4 su bardağı un (Kıvama göre azaltabilir veya artırabilirsiniz)

Yarım çay bardağı şeker

3 yemek kaşığı bal

2 adet yumurta

1 tutam tuz

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı sıvı yağ

Hazırlanışı

Unu geniş bir kabın içine eleyin. Bütün malzemeleri teker teker ilave edin. Eğer karışım elinize fazla yapışıyorsa bir parça daha un ilave ederek hamuru kulak memesi kıvamına getirebilirsiniz. Hamur ele yapışmaya bir kıvama gelince, streç filme sarıp buzdolabında 15-20 dakika dinlendirin. (Bu işlem ağızda dağılan kurabiyeler elde etmenizi sağlayacak.) Fırını 165 dereceye ayarlayın. Minik yuvarlak bezeler halinde şekillendirdiğiniz kurabiyelerinizi yağlı kağıt yerleştirilmiş fırın tepsisine dizerek parmaklarınızla hafifçe bastırarak yassılaştırın. Fırında 10-15 dakika boyunca ara ara kontrol ederek fazla renk almayacak şekilde pişirin. Pudra şekeri serperek de servis edebilirsiniz.