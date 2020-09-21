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Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakellaropulu Güney'i ziyaret ediyor

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Yunanistan Cumhurbaşkanı Katherina Sakellaropulu’nun üç günlük resmi ziyarette bulunmak için bu sabah Güney Kıbrıs’a gitti

Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakellaropulu Güney'i ziyaret ediyor

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katherina Sakellaropulu iki günlük resmi ziyarette bulunmak üzere Güney Kıbrıs’a gitti.

Rum haber kaynakları, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katherina Sakellaropulu’nun üç günlük resmi ziyarette bulunmak için bu sabah Güney Kıbrıs’a gittiğini ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından karşılandığını yazdılar.

Habere göre, Rum Başkanlık Sarayı’na gelişinin ardından Sakellaropulu ile Anastasiadis, görüşmenin başlamasından önce basın önünde kısa açıklamalarda bulundular.

Sakellaropulu açıklamasında, Yunanistan ile Güney Kıbrıs’ın “ortak ve ulusal çıkarları temel alan mükemmel düzeyde tek bir diplomatik cepheye sahip olduklarını” belirterek, Güney Kıbrıs ziyaretinin, “Türkiye’nin kışkırtmaları sebebiyle çok zor bir dönemde gerçekleşmekte olduğunu” öne sürdü.

Ziyaretiyle, iki ülkenin mükemmel düzeydeki işbirliğini göstermeyi arzu ettiğini belirten Sakellaropulu, Oruç Reis gemisinin bölgeden ayrılmasının gerginliği azaltan bir eylem olduğunu ancak bunun bir taktik eylemi mi yoksa devamı gelecek bir seçenek mi olduğunun henüz netleşmediğini savundu.   

Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis ise, Sakellaropulu’nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Yunan hükümeti ve halkının desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Sakellaropulu’nun ziyaretinin “Türkiye’nin Ege ve Akdeniz’deki yasa dışı eylemlerinin gerçekleştiği bir döneme denk geldiğini” savunan Anastasiadis, “Yunanistan’ın soğukkanlı tutumu olmasaydı barışı seven halkların arzu etmeyeceği durumlar ortaya çıkabilirdi” iddiasında bulundu.

Anastasiadis, Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz’deki sözde “yasa dışı” eylemleri yüzünden barış ve istikrarın bozulmasının bizzat AB’nin sorunu olduğu iddiasını yinelerken, uluslararası hukukun geçerli kılınması gerektiğini, bunun da ya iyi niyetli bir diyalog ya da uluslararası mahkemeye gidilmesiyle olabileceğini öne sürdü.

Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın “egemenlik haklarını ve ulusal saygınlıklarını savunduklarını” belirten Anastasiadis, “yasa dışı eylemler her kimden gelirse gelsin bunların sonlandırılması yönünde ilerleyecekleri” mesajını verdi.

Anastasiadis, “Kıbrıs sorununun uzlaşılmış çözüm temelinin Türkiye tarafından değiştirilmesi çabasının endişeye yol açtığını ve BM ile AB’nin daha etkin müdahalelerini de gerektirdiğini” öne sürdü.

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