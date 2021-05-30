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"Türkiye’nin Kıbrıs’ta iki devletli çözüm ısrarı kabul edilemez"

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"Türkiye’nin Kıbrıs’ta iki devletli çözüm ısrarı kabul edilemez"

 Avrupa Halk Partisi Grup Başkanı Manfred Weber, Avrupa’nın ailesindeki parçalanmaya destek vermeyeceğini, ittifak kurup Türk tahrikleriyle birlik halinde mücadele edebilmek için sebepleri olduğunu ve Türkiye’nin Kıbrıs’ta iki devletli çözüm ısrarının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Fileleftheros gazetesine röportaj veren Weber, Kıbrıs sorununun Avrupa Halk Partisi ailesi açısından Avrupa’nın meselesi olduğunu; parti olarak her zaman gerek Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki “tahrikleri”, gerekse Maraş konusu ve yaşayabilir bir çözüm konusunda Güney Kıbrıs’ın yanında olduklarını vurguladı.

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