"Türkiye'nin kışkırtmalarına boyun eğmeyeceğiz"

Rum lider Anastasiadis, "Türkiye’nin istediğinin olmasına izin vermeyeceğiz. Gereksiz bir krizin yaratılmasını amaçlayan kışkırtmalara boyun eğmeyeceğiz” dedi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, dün Yunanistan’a giderek Yunanistan Başbakanı Kirakos Miçotakis ve diğer bazı yetkililerle Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki eylemleri ve diğer konuları görüştü.

Fileleftheros gazetesi “Türk Planlarının Engellenmesi – Türkiye’yle Sorunlar İkili Değil AB Düzeyinde” başlıkları altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün Atina’ya gerçekleştirdiği ziyarete ayrıntılı şekilde yer verdi.

Gazete, Anastasiadis’in dünkü Atina temaslarında, Türkiye’nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs’a yönelik eylemlerinin AB ve tüm dünya boyutu kazanabilmesi için yapılması gereken eylemleri koordine ettiklerini ve Türkiye’nin Yunanistan’la sorunlarını “ikili düzeyde” ve Kıbrıs’taki sorunları ise “iki toplum düzeyinde gösterme planlarını engellemek için çalışacaklarını” yazdı.

Anastasiadis ve Miçotakis’in Avrupa Konseyi toplantısı çerçevesinde Brüksel’e gideceklerini ve temaslarda bulunacaklarını hatırlatan gazete, görüşme sonrasında ikilinin yaptıkları açıklamalara da yer verdi.

Habere göre Anastasiadis görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, “kendilerinin hiç kimseyi kışkırtmadığını, aksine, yasadışı eylemlerle kışkırtıldıklarını ve bu kışkırtmaların sadece Yunanistan ve Güney Kıbrıs’a değil Avrupa’ya da yönelik olduğunu” iddia etti.

Yunanistan’la birlikte AB’nin Türkiye’ye yönelik elle tutulur yaptırımlar uygulaması için çalışacaklarını vurgulayan Anastasiadis, “Türkiye’nin istediğinin olmasına izin vermeyeceğiz. Gereksiz bir krizin yaratılmasını amaçlayan kışkırtmalara boyun eğmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Açıklamasında, Aya Sofya konusuna da değinen Anastasiadis, Aya Sofya’nın “kültürel mirasa saygı duyan tüm dünyadaki Ortodoks, Katolik ve diğer kişilere ait olduğunu” belirterek “kültürel mirasların günümüzde bu davranışa maruz kalmalarının ne kadar mantıksız olduğunu duyurmak için harekete geçecekleri” mesajını verdi.

Öte yandan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ise açıklamasında, Türkiye’ye yönelik bilindik suçlamalarını yineleyerek Türkiye’nin Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın egemenlik haklarını çiğnediği iddiasında bulundu.

Türkiye’nin tehditlerinin sadece Güney Kıbrıs ve Yunanistan’a değil, aynı zamanda AB’ye de yönelik olduğunu öne süren Miçotakis, AB’nin Türkiye’ye toplu bir yanıt vermesi gerektiğini savundu.

Miçotakis ayrıca, Türkiye’nin Aya Sofya’yı ibadete açma kararını da eleştirdi ve kültürel mirasların küçük düşürülemeyeceği mesajını gönderdi.

Gazete, Anastasiadis’in dünkü temasları çerçevesinde Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulos’la da görüştüğünü yazdı.

Habere göre Sakellaropulos, Kıbrıs sorununun, Yunanistan’ın dış politikasının ilk sırasında yer aldığını belirterek Güney Kıbrıs’a yönelik tam desteklerini dile getirdi.

Sakellaropulos ayrıca, Aya Sofya’nın camiye dönüştürülmesinin Yunanlıları ve tüm Hıristiyan dünyasını yaralayan bir eylem olduğunu da ifade etti.

Anastasiadis ise görüşmede, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın MEB’indeki sözde “saldırgan tutumunun”, Suriye ve Irak’ta yaşananların, Libya’yla yapılan “yasadışı anlaşmanın” ve Yunanistan MEB’ine yönelik tehditlerin tüm dünya tarafından kınanmakta olduğu iddiasında bulundu.