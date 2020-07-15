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"İnsanların Yeşil Hat’tan kolayca geçmesi çok garip"

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"İnsanların Yeşil Hat’tan kolayca geçmesi çok garip"
15 Temmuz 2020 Çarşamba 13:57

"Kıbrıs Üniversitesi” Moleküler Viroloji Profesörü ve Rum Epidemiyoloji Grubu üyesi Leondios Kostrikis “insan gruplarının Yeşil Hat’tan kolayca geçebiliyor olması çok garibime gidiyor” dedi.
Alithia’nın haberine göre Kostrikis SİGMA TV’ye yaptığı açıklamada, mülteci gruplarını kast ederek “İnsan gruplarının Yeşil Hat’tan kolayca geçebiliyor olması çok garibime gidiyor. Nasıl olur da bu gruplardan çoğu kişide yeni tip koronavirüs saptanırken ve işgal bölgelerinde kişiler ile temas etmiş olmalarına rağmen (KKTC’de) vaka sayısını artırmıyorlar? Bu kişilerin bu grupların özgür bölgelerdeki, polislerle ve misafir edildikleri merkezlerdeki temaslarıyla ilgili zincirleme kaygısı var” dedi.
İki Toplumlu Sağlık Komitesi toplantısının ertelenmesi konusuna da değinen Kostrikis şunları söyledi:
“Rapor sunmaya hazır değillerdi. Şimdiki felsefe, barikatlardan geçen herkesin testi olması veya yapılması gerektiğidir. İşgal bölgelerinden beyan edilmiş testlerin güvenilirliği, özgür bölgelere geçen kişilere rastgele testler yapılarak kontrol ediliyor. Bu testlerden bazılarının güvenilir olmadığına dair şahadet de var.”
 

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