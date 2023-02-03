Slovenya ile savunmada işbirliği

Güney Kıbrıs ve Slovenya arasında savunma işbirliği anlaşması imzalandı

Slovenya Savunma Bakanı Marjan Arec önceki gün Güney Kıbrıs’ı ziyaret ederek Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis’le görüştü.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, Slovenya Savunma Bakanı Marjan Arec ile Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis’in önceki gün Güney Kıbrıs’ta biraraya geldiklerini yazdı.

Arec-Petridis görüşmesinde, AB ortak savuma politikası ile Rusya-Ukrayna savaşı gibi konular ele alındığını yazan habere göre Petridis, Kıbrıs’ın Türkiye tarafından maruz kaldığı "kışkırtma ve tehditler” konusunda Arec’e bilgi verdi.

Görüşme sonrasında yaptığı açıklamada “Slovenya’ya savunma işbirliği anlaşması imzalanmasının iki ülke arasında savunma ve askeri alanlarda sıkı bir işbirliğine giden yolu açacağını” belirten Petridis, Slovenya’yla mevcut dostluk ilişkilerine de vurgu yaptı.

Slovenya Savunma Bakanı Arec ise görüşme sonrasındaki açıklamasında, Slovenya ile Güney Kıbrıs arasında iyi ilişkilerin mevcut olduğunu, savunma ve güvenlik alanlarındaki yaşanan son gelişmeler sebebiyle, özellikle AB üyesi ülkeler arasında güçlü işbirliği ilişkilerinin kurulmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

