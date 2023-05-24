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Lefke ve Girne'ye de müze açılıyor

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Güzelyurt Tren İstasyonu Müze avlusunda yer alan etkinlikte, müze avlusunda bulunan ve restore edilen lokomotifin açılışı da yapıldı

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Lefke ve Girne'ye de müze açılıyor
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Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Eski Eserler ve Müzeler Dairesi 18-24 Mayıs Müzeler Haftası dolayısı ile etkinliklerini sürdürüyor.
Güzelyurt Tren İstasyonu Müze avlusunda yer alan etkinlikte, müze avlusunda bulunan ve restore edilen lokomotifin açılışı da yapıldı. Etkinlikte halk dansları gösterileri sunuldu ve Lefke Avrupa Üniversitesi ile Kurtuluş İlkokulu öğrencileri müze eğitimiyle ilgili drama etkinlikleri gerçekleştirdi.
Etkinlikte konuşan Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, yoğun çalışmalar sonucunda Güzelyurt'ta bir tren istasyonu müzesi açtıklarını anımsatarak, tarihi çocuklara ve gençlere anlatabilmenin önemine vurgu yaptı.
Ataoğlu, her ilçeye bir müze açma çalışmalarının başarıyla devam ettiğini anlatarak, Lefke'de ve Girne'de açılacak müzelerdeki çalışmaların son aşamaya geldiğini ifade etti.
 
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