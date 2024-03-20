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Schinas, Güney'e geliyor

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas, Cuma günü Güney Kıbrıs'a gelecek

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Schinas, Güney'e geliyor
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Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas’ın Cuma günü Güney Kıbrıs’a gideceği belirtildi.
Politis gazetesi, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas’ın Güney Kıbrıs programının yoğun olduğunu, içişleri, eğitim, adalet bakanları, sosyal yardım müsteşarı  ile bir araya geleceğini yazdı.

 
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