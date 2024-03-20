Schinas, Güney'e geliyor

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas’ın Cuma günü Güney Kıbrıs’a gideceği belirtildi.
Politis gazetesi, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas’ın Güney Kıbrıs programının yoğun olduğunu, içişleri, eğitim, adalet bakanları, sosyal yardım müsteşarı ile bir araya geleceğini yazdı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.