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Rum Yönetimi’nden MEB konusunda Türkiye'ye iki öneri

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Deniz Sınırlarının Belirlenmesi İçin Müzakerelerin Başlaması veya Uluslararası Mahkemeye Başvuru başlıkları altında Rum Yönetimi’nin, Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla, Türkiye’ye yeniden “Münhasır Ekonomik Bölge” konularına ilişkin iki alternatif öneri sunduğu iddia edildi

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Rum Yönetimi’nden MEB konusunda Türkiye'ye iki öneri
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Rum Yönetimi’nin, BM aracılığıyla, Türkiye’ye yeniden “Münhasır Ekonomik Bölge” konularına ilişkin iki alternatif öneri sunduğu iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi “MEB İçin Ankara’ya İki Öneri-Deniz Sınırlarının Belirlenmesi İçin Müzakerelerin Başlaması veya Uluslararası Mahkemeye Başvuru” başlıklı haberinde Rum Yönetimi’nin, Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla, Türkiye’ye yeniden “Münhasır Ekonomik Bölge” konularına ilişkin iki alternatif öneri sunduğunu iddia etti.

Gazete ilk önerinin, Uluslararası Hukuk ve Deniz Hukuku’nun öngördüğü şekilde deniz sınırlarının belirlenmesi için Türkiye ve Güney Kıbrıs arasında müzakerelerin başlamasıyla ilgili olduğunu yazdı.

Bu önerinin, bunu ret eden Ankara’ya yeniden iletildiğini yazan gazete, Ankara’nın Rum Yönetimi’ni “işlevsiz” olarak nitelendirdiğini de anımsatırken bu önerinin şimdi yeniden tekrarlandığını belirtti.

Rum Yönetimi’nin alternatif olarak ikinci önerinde ise, Ankara’nın “iddialarını” teste tabi tutarak, konunun ortak bir şekilde uluslararası mahkemeye sunulması yönünde Türkiye’ye öneride bulunduğunu belirten gazete bu unsurların, Güney Kıbrıs’ın New York’taki Daimi Temsilcisi Andreas Hacıhrisathu’nun BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderdiği Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) araştırma yapan Nautical Geo gemisine yönelik müdahaleleri ile ilgili gönderdiği 13 Ekim 2021 tarihli mektubun içerisinde yer aldığını yazdı.

Habere göre Hacıhrisanthu mektupta, Rum Yönetimi’nin “kendisine ait kıta sahanlığı/ MEB” içerisindeki egemen hakları konusunda herhangi bir şüphesinin bulunmadığını ifade etti.

Hacıhrisanthu ayrıca Rum Yönetimi’nin egemenlik haklarını yerine getirmeye, savunmaya ve Uluslararası Hukuk temelinde bunları korumaya kararlı olduğunu da belirtti.

Gazete mektupta, 3 Ekim 2021 tarihinde Oruç Reis ve Bafra isimli Türk gemisinin, “Nautical Geo”  gemisini engellediğinden bahsedildiğini yazdı.

Mektupta, Türkiye’nin, “Nautical Geo” gemisini “taciz ettiği” noktanın haritasının da yer aldığını yazan gazete, haberinde ayrıca mektubun İngilizce kopyasına ilişkin fotoğrafa da yer verdi.  

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