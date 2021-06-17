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Rum yönetimi ikinci bir ek bütçeyi onayladı

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Rum Bakanlar Kurulu çarşamba günü gerçekleştirdiği toplantısında, 2021 harcamaları için 148 milyon 524 bin 438 avroluk ikinci bir ek Bütçeyi onayladı

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Rum yönetimi ikinci bir ek bütçeyi onayladı

Güney Kıbrıs'ta hükümet ikinci bir ek bütçeye onay verdiği bildirildi.

Rum Bakanlar Kurulu çarşamba günü gerçekleştirdiği toplantısında, 2021 harcamaları için 148 milyon 524 bin 438 avroluk ikinci bir ek Bütçeyi onayladı.

Rum Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu harcamaların aşağıdaki ek ihtiyaçları karşılamayı hedeflediği belirtildi:

Covid-19 etkileri ile karşı karşıya bulunan işletmelerin ve çalışanların özel desteklenmesi için 20 milyon avro.
Düşük emekliler için özel plan 10 milyon avro.
Artan mülteci akınları nedeniyle sığınmacılara yardım parası için 19 milyon avro.
İlaç satın alımı 10 milyon avro.
Savunma araçları 45 milyon.
Sivil Havacılık için donanım 11 milyon avro.
Tarım ve hayvancılık sübvansiyonları için 5 milyon avro.

Ek Bütçe aracılığıyla Cumhurbaşkanlığı Sosyal Refah Müsteşarlığı oluşturularak Müsteşarlığın kurulmasıyla Müsteşar ve Genel Müdür pozisyonları için istihdam açılıyor.
Ek Bütçenin onaylanmasıyla bütçe dengesi ağırlığı Gayrı Yurt İçi Hasılasını %0,71’e denk gelecek.  

Ek Bütçe acil onay için Temsilciler Meclisine gönderilecek.

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