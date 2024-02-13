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Rum Meteorolojiden sarı alarm

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Rum Meteorolojiden sarı alarm
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Rum Meteoroloji Dairesi, fırtına uyarısında bulunup, sarı alarm yayımladı.
“Sigmalive” haber sitesine göre Rum Meteoroloji Dairesi uyarının bu akşam 22.00 ile yarın 17.00 saatleri arasında geçerli olduğunu duyurdu.
Yapılan açıklamada, fırtına ile birlikte dolu yağışının da beklendiği ifade edilirken, yağış yoğunluğunun ise 35 ile 55 mm arasında olması bekleniyor.
 
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