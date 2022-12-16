RİK kaynıyor

Sosyal medya hesabından RİK Yönetim Kurulu üyesi Sulis Malekos’u bir gazeteciyi farklı güdülerle terfi ettirmekle” suçlayan Aristodimu hakkında disiplin soruşturması başlatılması için önceki gün olağanüstü toplanan Yönetim Kurulu’nda gergin anlar yaşandı, RİK başkanı toplantıyı terk etti

Rum Radyo Televizyon Kurumu (RİK), üst düzeyli yetkilisi Savvas Aristodimu’nun geçen hafta kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle kaynıyor.

Sosyal medya hesabından RİK Yönetim Kurulu üyesi Sulis Malekos’u bir gazeteciyi farklı güdülerle terfi ettirmekle” suçlayan Aristodimu hakkında disiplin soruşturması başlatılması için önceki gün olağanüstü toplanan Yönetim Kurulu’nda gergin anlar yaşandı, RİK başkanı toplantıyı terk etti.

Fileleftheros’un haberine göre Aristodimu’nun sosyal medya paylaşımının içeriğini “hakaretamiz, etik dışı, cinsiyetçi ve ırkçı” bulan RİK personeli “bütün RİK sunucularına hakaret ve etik değerlerine saldırı teşkil ettiği” gerekçesiyle tepkisini, Yönetim Kurulu’na 40 imza taşıyan şikâyet mektubu göndererek ortaya koydu.

Aristodimu hakkındaki disiplin soruşturmasını yürütecek görevlileri belirlemek ve kurum tarafından yapılacak basın açıklamasını hazırlanmak üzere gerçekleştirilen olağanüstü toplantıda, disiplin soruşturmasını yürütmek üzere belirlenen kurum içinden yetkililer, ya Aristodimu ile dostluk ilişkileri olduğu veya konum gereği böyle bir soruşturmayı yürütemeyeceğini söyleyerek görevi kabul etmedi. Görev verilmek istenen RİK Genel Müdürü Thanasis Çokos da bu sorumluluğu tek başına üstlenmek istemedi. Bunun üzerine kamudan yardım alınmasına karar verildi.

RİK çalışanlarının örgütlü bulunduğu EYRİK tarafından Aristodimu’nun ifşaatından sonra Yönetim Kurulu üyesi Suli Maleko’yu istifaya çağrılması üzerine Kurum tarafından yapılacak basın açıklamasının görüşülmesi sırasında tansiyon yükseldi ve Kurum Başkanı Mihalis Mihail toplantıyı terk etti.

Maleko basın açıklaması için sunduğu taslak metinde Aristodimu’ya “iftira” suçlamasında bulundu. bunun üzerine Yönetim Kurulu Başkanı Mihalis Mihail söz alarak Aristodimu’nun Maleko hakkındaki suçlamalarını uzun süredir kişisel notları RİK Program komitesi toplantılarına ilettiği için bunların iftira addedilemeyeceğini söyledi. Markidis Mihail’den söylediklerini ispat için Program komitesinin toplantı tutanaklarını talep etmesi, bu tutanakların Yönetim Kurulu’na 9 aydır sunulmadığını söylemesi üzerine Yönetim Kurulu Başkanı öfkelendi ve toplantıyı terk etti.

Bu arada Savvas Aristodimu önceki gün EYRİK Yönetim Kurulu’ndan iki üye ile birlikte polis karakoluna giderek RİK Yönetim Kurulu üyesi Suli Maleko aleyhinde şikayet başvurusu yaptı. Görevden uzaklaştırılması ve hakkında disiplin soruşturması kararı alınmasından kısa süre önce RİK Yönetim Kurulu’na (9 Aralık) da sunduğu üzere Suli Maleku’yu özel sektörle RİK yönetim kurulu üyeliğine uygun olmayan ilişkisi olmak ve yolsuzluk yapmakla itham etti. Aristodimu Maleku’nun reklam şirketinin Elmu Neokleus’un şirketi ile işbirliği yaptığını belirterek Malekos’un, RİK Televizyon bölüm amirliğine Neokleus’un adayını terfi ettirdiğini de kaydetti.

