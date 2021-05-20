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Pfizer’den Güney’e haftada 50 bin aşı

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Güney Kıbrıs’a haftada 30 bin aşı veren Pfizer, 1 Haziran itibarıyla haftada 50 bin aşı gönderecek

Pfizer’den Güney’e haftada 50 bin aşı
 
 
Rum Sağlık Bakanı Konstandinos Yoannu önceki gün düzenlenen basın toplantısında aşı programıyla ilgili bilgiler verdi ve Pfizer’in Güney Kıbrıs’a haftada 30 bin aşı verdiğini; 1 Haziran itibarıyla da haftada 50 bin aşı vereceğini söylediğini yazdı.
Habere göre Yoannu, AstraZeneca aşısıyla ilgili iki haftalık planın ötesinde plan yapılamadığını; çünkü bu şirketin anlaşmaya varılan aşı sayısını vermediğini belirtirken, Johnson&Johnson şirketine ait aşıların bu hafta, Avrupa’nın hiçbir yerinde alınamadığını, Moderna’dan da Haziran ayında 30 bin-40 bin kadar aşı alınacağını ifade etti.
Gazete, Güney Kıbrıs’taki yaş gruplarının yüzde kaçının aşılandığına dair bir grafik de yayınladı. Bu grafiğe göre 80 yaş ve üzeri kişilerin yüzde 85,1’i, 70-79 yaş arası kişilerin yüzde 81,6’sı, 60-69 yaş arası kişilerin yüzde 66,9’u, 50-59 yaş arası kişilerin yüzde 49,1’i, 40-49 yaş arası kişilerin yüzde 51,2’si, 30-39 yaş arası kişilerin yüzde 29,9’u ve 20-29 yaş arası kişilerin yüzde 6,7’si aşılandı.
 
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