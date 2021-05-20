Bayramda üç bin konaklama, 9 milyonluk girdi

Bayram süresince 3 binin üzerinde kişi, otellerde ve küçük tatil köylerinde konaklama yaptı. Turizm Bakanı Ataoğlu, toplam 5 bin turistik hareketle ülke turizmine 8-9 milyon TL’lik bir kaynak girdisi olduğunu açıkladı

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bayram sürecindeki rakamları da paylaşarak turizmin tam anlamıyla açılmasının önemine değindi ve şöyle dedi:“İç turizmde bayram süresince 3 bin kişi konakladı. Kapalı devre turizmde de 2 bine yakın bir sayıyı ağırladı tesislerimiz. Toplam 5 bin civarı turistik hareket ile ülke turizmine 8-9 milyon TL’lik bir kaynak girdisi oldu. Üreticilerimizin ürünleri tüketildi bu bayram döneminde, ekonomiye bir dokunuş oldu.”Ataoğlu, ülkenin en önemli sektörlerinden olan turizm sektörünün, bayram süresince hareketlik gösterdiğini ifade ederek, “5 günde bir nebze olsun kıpırdanma yaşandığını” belirtti. Bayram süresince özellikle İskele-Karpaz bölgesindeki küçük otel ve pansiyonların hemen hemen tam doluluk ile çalıştığını dile getiren Ataoğlu, bu durumun hem bölge halkına hem de ekonomiye önemli katkılar sağladığını vurguladı.Bayram süresince 3 binin üzerinde kişinin otellerde ve küçük tatil köylerinde konaklama yaptığını ifade eden Ataoğlu, bu sayılara ev ve daire kiralamalarının dahil olmadığını kaydetti.Turizme yönelik olarak kiralanan ev ve dairelerin de hesaba katılması ile tatil yapan kişi sayısının düşünüldüğünden çok daha fazla olduğunu anlatan Ataoğlu, bu hareketliliğin turizmin resmen başlaması ile piyasalara daha fazla yansıyacağını söyledi.Bakan Ataoğlu 3 Haziran tarihinde turizmde bir açılımın beklendiğini ifade ederek Perşembe ya da Cuma günü Başbakan Ersan Saner’in bunu açıklayacağını kaydetti:Ataoğlu “Ama bizim esas amacımız çift aşı ve çift PCR ile turistlerin ülkeye getirilmesidir. Sayın Başbakan Ersan Saner ile bayram süresince bu konuyu konuştuk tartıştık ve Saner bana 3 Haziran’da çift aşı ve çift PCR ile turizmin açılacağını söyledi. Ben de bunu turizm sektörüyle paylaştım. Bugün açıldım dediğinizde açılamaz turizm, gerekli bağlantılar yapılması lazım, ben de sektörün hazırlanması için bunu paylaştım. Dünkü (önceki günkü) Bakanlar Kurulu’nda 3 Haziran’ın açıklanmasını bekliyordum.” dedi.Bakan Ataoğlu kara sınır kapılarının da açılması gerektiğini belirterek sözlerini şöyle devam ettirdi:“Hatta Güney sınır kapılarının açılabilmesi konusunu da gündeme taşıdık. Güney’den de çift aşılı kişilerin Kuzey’e geçebilmesi gerekirse hızlı antijen testlerle bunun sağlanması yönünde önerilerimizi sunduk. Sayın Başbakan bu konuları Sağlık Üst Kurulu ile bu konuları görüşeceğini ve Perşembe ya da Cuma günü bir açıklama yapacak. Gözlerimizi Sayın Başbakan’a çevirdik. “