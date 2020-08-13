"Oruç Reis gemisi Yunan kıta sahanlığında devam ediyor"

Rum basını, savaş gemilerinin eşlik ettiği Oruç Reis gemisinin, dün Yunan kıta sahanlığı dışında bir rotası olduğu ve tek yanlı ilan edilen Rum MEB’ine yöneldiğini de öne sürerken, bugün 180 derece dönerek Yunan Kıta sahanlığında aramalarına devam ettiği bildirildi.

Türkiye’nin “Oruç Reis” sismik araştırma gemisinin bölgedeki faaliyetleri ve Yunanistan’ın konuyla ilgili diplomatik girişimleri, bugünkü Rum basınında da geniş bir şekilde yer almaya devam ediyor.

Fileleftheros gazetesi, “Atina’dan Diplomatik Poker- Uluslararası Katılımı Artırarak Ankara’ya Baskı Kuruyor” başlıklarıyla manşetten yayımladığı haberinde, Atina’nın ileri sürülen kışkırtıcı Türk faaliyetleri karşısında, diplomasi silahını kullanmakta olduğunu yazdı.

Yunanistan’ın geçtiğimiz Salı gününden “diplomatik karşı saldırıya” başladığını ve bunun sonucunda AB Dış İlişkiler Konseyi’nin ileri sürülen “Türk provokasyonları” gündemiyle yarın olağanüstü toplanacağını kaydeden gazete, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın yarın Viyana’da ABD Dışişleri Bakanı Maike Pompeo’yla görüşeceğini haber verdi.

Dendias’ın bugün ise İsrail’e gideceğini ve İsrail’de Başbakan Benjamin Netanyahu ile Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenaz’yle görüşeceğini yazan gazete, Dendias’ın bunun öncesinde ise İsrail’in Atina Büyükelçisi’yle bir araya geldiğini aktardı.

Dendias’ın, yarın yapılacak AB Dış İlişkiler Konseyi hazırlıkları ışığında gerçekleştirilecek hareketler konusunda koordine olunması için, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le telefonda görüştüğü de haber verildi.

Haberde, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in konuyla ilgili temaslarına ve açıklamalarına da yer verildi.

Öte yandan gazete “son elde edinilen bilgilerin” savaş gemilerinin eşlik ettiği Oruç Reis gemisinin, Yunan kıta sahanlığı dışında bir rotası olduğu ve tek yanlı ilan edilen Rum MEB’ine yöneldiğini de öne sürdü. Ancak geminin bugün 180 derece dönerek Yunan Kıta sahanlığında aramalarına devam ettiği bildirildi.

Haberde, geminin nihai hedefinin, Türkiye’nin Navtex yayımlayarak bağladığı bölge olduğu da belirtildi.

Gazete iç sayfadan ise haberine “Diplomatik Kulis Faaliyetleri Ateşi- Atina Türkiye Aleyhinde Sert Önlemler Alınması İçin Zemin Hazırlıyor- Oruç Reis Kıbrıs MEB’inde- Hiçbir Meydan Okuma Cevapsız Kalmayacak- Kiriakos Miçotakis MEB Belirlenmesi İçin Uluslararası Örgüte Başvuru Olasılığını Açıkta Bıraktı” başlıklarıyla yer verdi.

KUSİOS

Gazeteye göre Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios ise dün konu hakkında ERT’ye verdiği demeçte, “yayılmacı Türk politikasının tehlikeli bir şekilde gelişme gösterdiğini gördükleri bu son dönemde, Atina ile Lefkoşa arasında sürekli bir temas ve tam bir koordinasyon bulunduğunu” dile getirdi.

“Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki korsan politikasıyla başa çıkılması için, iyi bir iş birliği olduğunu” da vurgulayan Kusios, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in geçtiğimiz günkü telefon görüşmesinin de bu çerçevede olduğunu belirtti.

Yunanistan’ın daima Güney Kıbrıs’ın yanında durduğu şekilde, Güney Kıbrıs’ın da Yunanistan’ın yanında olacağını dile getiren Kusios, iddia ettiği Türk saldırganlığıyla başa çıkılabilmesi için, bu kritik zamanlarda dayanışma, düşünce, aynı zamanda Yunanistan ve Güney Kıbrıs’taki tüm siyasi güçlerin genel bir dayanışma içerisinde olmaları gerektiğini sözlerine ekledi.