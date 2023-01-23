banner875
banner885
“Vatandaş sadece seçim zamanı hatırlanıyor”
“Vatandaş sadece seçim zamanı hatırlanıyor”
6 0
Sütte bir sonraki düzenleme altı ay sonra
Sütte bir sonraki düzenleme altı ay sonra
7 0
 
Taygun, Türkiye şampiyonluğuna koştu
Taygun, Türkiye şampiyonluğuna koştu
12 0
Yürekler ağza geldi
Yürekler ağza geldi
95 0
Aslan, zirvede doludizgin yürüyor
Aslan, zirvede doludizgin yürüyor
15 0
Togg'da ön sipariş için flaş hamle!
Togg'da ön sipariş için flaş hamle!
55 0
Merit Lefkoşa Hotel 13 yıllık emektarını sevgiyle uğurladı
Merit Lefkoşa Hotel 13 yıllık emektarını sevgiyle uğurladı
53 0
banner878

Olaylı anma

banner476

Güney’de Grivas'ın anıldığı alanda genç gruplar birbirlerine girdi, park halindeki araçlara, vitrinlere ve çöp bidonlarına zarar verildi

banner825
Olaylı anma
Limasol’da, Yeorgios Grivas Digenis’in sığınağının ve mezarının bulunduğu bölgede dün sabah ciddi olayların yaşandığı belirtildi.
Rum Devlet Radyosu ve Televizyonu RIK, olayların  dün sabah saat 10:00’dan kısa bir süre sonra, Grivas için yapılan anma töreni çerçevesinde, genç grupların rahatsızlık yaratmaya, tartışmaya başlaması ve ardından birbirlerine taş atmasıyla başladığını belirtti.
Haberde olayların daha sonra yan sokaklara sıçradığı, park halindeki araçlara, vitrinlere ve çöp bidonlarına zarar verildiği belirtilirken yaşanan olaylar nedeniyle bazı polislerin de yaralandığı ifade edildi.
Habere göre çok sayıda polis ve Çevik Kuvvet polisinin bölgeye sevk edilmesiyle olay kontrol altına alındı.
Bölgede, polis tarafından delil olarak alınan, molotof kokteylleri,  sopalar ve taşların da bulunduğu ifade edildi.  
Haberde, “EOKA Mücadelecileri Derneği”nin olası bir olayın çıkması ihtimalinden daha önce söz ettiğini ve polisten önlem almasını istediği de anımsatıldı.
Yaklaşık on gün önce de Grivas’ın sığınağının yanında bulunan “Digenis” isimli milliyetçi derneğe zarar verilmişti.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.