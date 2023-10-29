Ohi Günü Güney Kıbrıs’ta geçit töreniyle kutlandı

“Ohi Günü”, dün sabah Güney Kıbrıs'ın birçok yerleşim biriminde sokaklarda düzenlenen geçit törenleriyle kutlandı.

Kıbrıs Rum medyasının internet sayfalarında yer alan haberlere göre, geleneksel kıyafetler içindeki öğrenciler ve askerler müzik eşliğinde yürüyüş düzenledi.

Geçit töreni öncesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in de katılımıyla, Lefkoşa'daki Aziz Barnabas Katedrali'nde tören düzenlendi.

Ohi Günü nedeniyle kiliselerde de ayinler yapıldı.

Geleneksel Ohi Günü, 2. Dünya Savaşı sırasında Yunanistan Başbakanı Yoannis Metaksas'ın, İtalyan diktatör Benito Mussolini'nin 1940’ta Mihver kuvvetlerinin Yunanistan'a girmesine izin verilmesi yönünde kendisine verdiği ültimatomu reddetmesinin yıl dönümü olan 28 Ekim'de kutlanıyor.

