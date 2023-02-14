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Neofitu, DİSİ’de yeniden başkan aday olacak

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Neofitu, DİSİ’de yeniden başkan aday olacak
Rum siyasi parti başkanları, önceki gün gerçekleştirilen ikinci tur seçimde sandıktan Nikos Hristodulidis’in çıkması ve 8’inci Rum Yönetimi Başkanı olmasıyla ilgili değerlendirme açıklamaları yaptı.
Fileleftheros’a göre DİSİ Başkanı Averof Neofitu, sorumlu davranmak için hükümette yer almalarının gerekmediğini, “ülkenin zor zamanlarında; Kıbrıs sorununun, ekonominin, toplumsal konuların ve mülteciler meselesinin yönetilmesinde" Hristodulidis’in yanında olacaklarını belirterek “Yeni başkan ülkemizin ilerlemesinde Demokratik Seferberliği (DİSİ) yanında hesap edebilir” dedi.
Partisinin seçmenini serbest bırakma kararı aldığını hatırlatan ve Neofitu DİSİ’nin, bundan sonrası için parti tüzüğünü işleteceğini, kendisinin de parti başkanlığına yeniden aday olacağını açıkladı.
 
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