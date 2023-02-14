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Yedikonuk Köy Kadın Kursu’ndan dayanışma örneği

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Yedikonuk Köy Kadın Kursu’ndan dayanışma örneği
Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizin doğu bölgesi belediyelerinden olan Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi’ne bağlı Yedikonuk Köy Kadın Kursu depremzedeler için örnek bir dayanışma gösterdi.
Yedikonuk Köy Kadın Kursu öncülüğünde ve civar köylerdeki tüm kadınlarımızın katılımı ve işbirliği ile üretilen el emeği atkı, patik ve berelerimiz Türkiye’de deprem bölgelerinde bulunan depremzedelere gönderilmek üzere hazırlandı.
Kursta yapılanlar Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi Başkanı Fatma Çimen Tuğlu’ya teslim edilirken, Tuğlu, teşekkür ederek “Bu zor günlerde depremzedelere destek olmak adına gece gündüz çalışan kadınlarımızın ellerine, yüreklerine sağlık. Ülkelerimizin her zaman olduğu gibi, bu zor günleri de dayanışma içinde atlatacağına inancımız tamdır.” dedi.
 
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