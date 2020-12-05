Larnaka limanı ve marinasına 1,2 milyar Euro’luk yatırım

Larnaka Limanı, marinası ve çevre alanının inkişafı ve yönetimi dün Rum Başkanlık Sarayı’nda imzalanan sözleşme ile özel yatırımcıya devredildi.

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre, anlaşmaya Rum Yönetimi adına Taşımacılık Bakanı Yannis Karusos ve “Edelman Holding BV” ve “Alexandroy Corporate Services Ltd” konsorsiyumu adına “Kition Ocean Holdings Ltd” isimli yüklenici şirket başkanı Panos Aleksandru imza attı. Törene, İsrailli yatırımcılar adına telekonferans yöntemiyle katılan “Jordache Group” CEO’su Avi Hornaro selamlama konuşması yaptı.

Larnaka limanı ve marinasının inkişafı için 20 yıllık uzun bir süreçten ve başarısız ihaleler döneminin ardından son çıkılan ihale tek başvuru sahibi olan konsorsiyum ile sözleşme imzalandığını belirten gazete İsrail’deki yatırımcıların da katılabilmesi için imza töreninin internet üzerinden gerçekleştirildiğini belirtti.

Habere göre, limanın ve marinanın genişletilmesi ile yükseltilmesi, çevrenin de sosyal ve kültürel faaliyetler, eğitim merkezleri, yeşil alan, yürüyüş yolları ile kaldırım inşa edilerek geliştirilmesini öngören proje, 15 yıllık dönemde tamamlanacak. Bir milyar 200 milyon Euro yatırım yapılacak proje ile yaratılacak yeni istihdam alanları dışında ülke ekonomisine yıllık 120 milyon katkı sağlanacak.

