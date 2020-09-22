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Güney Kıbrıs’taki bankalar aracılığıyla, 897 şüpheli işlem

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Güney Kıbrıs’taki bankalar aracılığıyla, 897 şüpheli işlemin yapıldığı, bu çerçevede toplanan miktarın 1 milyar dolar, ülkeden gönderilen miktarın ise 398.5 milyon dolar olduğu iddia edildi

Güney Kıbrıs’taki bankalar aracılığıyla, 897 şüpheli işlem
Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu(ICIJ) tarafından gerçekleştirilen uluslararası araştırma çerçevesinde yayımlanan ABD Hazinesi’ne bağlı Mali Suçları Araştırma Ağı’na (FinCEN) ait belgeler,  Rum basınında da yer aldı.
Alithia gazetesi “FinCen Files-Kıbrıs’tan, 1 Milyar Dolar Miktarında Şüpheli 897 İşlem” başlıklı haberinde, FinCen belgelerine atıfta bulunarak, Güney Kıbrıs’taki bankalar aracılığıyla, 897 şüpheli işlemin yapıldığını, bu çerçevede toplanan miktarın 1 milyar dolar, ülkeden gönderilen miktarın ise 398.5 milyon dolar olduğunu yazdı.
Gazete, FinCen belgelerinde geçen başka ülkelerdeki şüpheli işlemlere ilişkin detaylara da geniş bir şekilde yer verdi. 
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