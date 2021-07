Her yerde safepass uygulamasına geçiliyor

Rum Bakanlar Kurulu’nun, dünkü kararıyla aşısız kişilerin etrafındaki çemberi daralttığı, 10’dan fazla kişinin bir arada bulunduğu yerlere girişlerde safepass ibrazını zorunlu kıldığı bildirildi

Politis ve diğer gazeteler dünkü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Rum Sağlık Bakanı’nın açıkladığı önlemleri manşetlerine taşıdı.

Gazete “Aşı ve Safepass ile Normallik Pasaportu… Bakanlar Kurulu Kararından Sonra Aşısızların Etrafındaki Çember Daralıyor” başlıklı manşet haberinde, Bakanlar Kurulu’nun 8 Temmuz’da kararlaştırdığı önlemlerin (kampların işleyişine ara verilmesi, yeme-içme yerlerinde bir masada 10’dan fazla kişinin bulunmaması, bütün iç ve dış mekânlarda safepass ibrazı zorunluluğu) geçerlilik süresinin 31 Ağustos’a kadar uzatıldığını yazdı.

Habere göre dünkü kararla, işyeri sahibi ve çalışanlar da dâhil 20 kişinin bir araya gelmesi halinde uygulanan safepass ibraz etme zorunluluğunda kişi sayısı 10’a indirildi.

Özel veya devlet, bütün sağlık merkezlerine girişlerde 12 yaş ve üzeri bütün ziyaretçi ve çalışanların safepass ibraz etmesi zorunlu kılındı.

Bütün kapalı alanlara girişlerde 12 yaş ve üzeri bütün kişilerin ve çalışanların son 80 gün içerisinde koronavirüs hastalığını atlattığı veya aşı olduğuna dair belge veya 12 yaş ve üzerindeki kişilerin son 72 saat içerisinde yapılmış negatif sonuçlu PCR testi ibraz etmesi zorunlu kılındı.

Ülkede daimi ikameti olmayıp yasal giriş yapanların, giriş yapmalarından sonraki 7’nci günde PCR veya hızlı test yaptırmaları zorunlu kılındı, son 180 gün içerisinde hastalığı geçirmiş veya aşılanmış olduğunu belgeleyenler istisna tutuldu.

İkametgâhına yakın dini alanlardaki kutlamalara, katılacakların ve çalışanların tamamının safepass ibraz etmesi koşuluyla izin verilmesine, Rum Pediyatri Derneği’nin tavsiyesi üzerine 2 Ağustos itibarıyla 12 yaş ve üzeri gençlere, “ailelerinin veya yasal velilerinin onayıyla ve gönüllülük esasına göre” mRNA aşısı (pfizer/BioNTech ve Moderna) yapılmasına başlanmasına karar verildi.

Tıbbi sorunlarından dolayı aşı yaptıramayacak kişilere ve en az bir doz aşı yaptırdığını veya son 180 gün içerisinde koronavirüs hastalığını atlattığını belgelendirebilen kişilere rapid testlerinin bedava yapılmasına da karar verildi.

Fileleftheros manşet haberine “Fırına Bile Safepass ile… Bedava Rapid Test Kaldırılıyor Ama ‘Giriş Formu’ her Yere Genişletiliyor… 12-15 Yaşındaki Çocukların Aşılanmasına Onay” başlık ve spotlarını attı.

Gazete, Rum Koronavirüs Ulusal Referansı’na dayanarak 2021’in 29’uncu haftasında koronavirüs sebepli ölümlerin, 28’inci haftasına göre, yüzde 113 arttığını bildirdi.

Gazeteye göre, Mart 2020 – Temmuz 2021 dönemi veri analizleri temelinde 28 Temmuz’a kadar 494 can kaybı açıklandı. Koronavirüs sebepli can kayıplarının yüzde 61’ini (326) erkekler, yüzde 34’ünü (168) kadınlar oluşturdu. Hayatını kaybedenlerin yüzde 84’ünün (415) kronik rahatsızlığı bulunduğu kaydedildi.

Alithia, manşet haberini “Ölümcül Koronavirüsün Amansız Rakamları… Pandeminin Dördüncü Dalgasını Yaşıyoruz… Sağlık Sisteminin Çökmemesi İçin Katı Önlemler… 12 Yaş ve Üzeri Kişilerin Aşılanmasına Yeşil Işık” başlığıyla verdi.

Gazete, Pandeminin başından beri meydana gelen can kayıplarını 419 olarak verdi. Toplam vaka sayısının 101 bin 419’a ulaştığını, tedavi gören hasta sayısının da 83’ünün durumu ciddi olmak üzere 179 olduğuna dikkat çekti.

Gazete, Koronavirüs Ulusal Referansı’nı kaynak göstererek son 14 gün içinde bulaş oranının bütün kazalarda yüzde 1’e düştüğünü ancak kümülatif düzeyde 100 binde bin 500’e yaklaşan toplum içerisindeki enfeksiyon yükünün yüksek olmaya devam ettiğine dikkat çekti.