Hayfa Limanı’ndan Larnaka Limanı’na 30 kruz gemisi gelecek

Hayfa Limanı’ndan Larnaka Limanı’na bu yıl, 30 kruz gemisi geleceği ve bu gemilerin Larnaka’ya ekonomik anlamda önemli katkı yapacağı bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, kruz gemilerinin gelecek ay itibarıyla gelmeye başlayacağını ve kış ayları başlangıcına kadar gelmeye devam edeceğini yazdı.
Haberde, kruz gemileriyle yaklaşık 30 bin yolcunun gelmesinin beklendiği ifade edildi.
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