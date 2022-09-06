Güney’deki Kıbrıs Türk taşınmazları İçişleri Bakanlığı memurları tarafından bölüşüldü

Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk Malları İdaresi Biriminde görevli memurların hem kendilerinin, hem de yakın akrabalarının, gerek kullanmak gerekse başka şekillerde değerlendirmek için ellerinde çok sayıda Kıbrıs Türk arazisi bulundurduklarından söz edildiği bildirildi

Politis gazetesi bugün manşetten yer verdiği bir haberinde, Rum İçişleri Bakanlığında görevli memur ve danışmanların, Güney Kıbrıs’ta bulunan Kıbrıslı Türklere ait taşınmazlardan istifade ettiklerini yazdı.

Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk Malları İdaresi Biriminde görevli memurlar açısından ilk bakışta “büyük bir çıkar çatışması ve ahlaki düzen meselesi” ortaya çıktığını yazan gazete, bu kişilerin hem kendilerinin, hem de yakın akrabalarının, gerek kullanmak gerekse başka şekillerde değerlendirmek için ellerinde çok sayıda Kıbrıs Türk arazisi bulundurduklarından söz edildiğini kaydetti.

Rum Meclisinde ortaya konulan şikâyetlere göre, Rum İçişleri Bakanına Kıbrıs Türk malları konularında danışmanlık yapan komitenin üyelerinin de ellerinde bu tarz mülkler bulunduğundan söz edildiğini kaydeden gazete, Rum Meclisi Göçmenler Komitesi Başkanı Nikos Kettiros’un, ellerinde Kıbrıs Türk malları bulunduran memurlar ve akrabalarının isimlerinin olduğu listeyi istediğini ve altı aydır bunu beklediğini belirtti.

Gazete tarafından kendisine soru yöneltilen Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in ise, Kettiros’un mektubundan haberdar olmadığını ve konuyla ilgili şikâyetleri araştırmak için zaman istediğini yazan gazete, İçişleri Bakanının “prensip meselesi” olarak şeffaflıktan yana tavır takındığını ve “Kıbrıs Türk mallarını kiralayanların isimlerinin yayımlanması olasılığının gözden geçirildiğini” söylediğini belirtti.

Gazete, Nuris’in, Kıbrıs Türk mallarına sahip olanların isimlerinin açıklanması konusunda, Rum Başsavcısından uzman görüşü isteyeceğini de ifade etti.

Kıbrıs Türk mallarının başka kişilere devren kiralanmasından on binlerce Euro kazanç sağlandığını da yazan gazete, Rum Meclisi Göçmenler Komitesi milletvekillerinin önünde, Baf’ta geniş Kıbrıs Türk arazilerine sahip olan ve bunları değerlendiren bir memurun ailesiyle ilgili bir örnek bulunduğunu belirtti.

Rum Meclisi Göçmenler Komitesi Başkanı, aynı zamanda AKEL milletvekillerinden Nikos Kettiros’un, 6 ay önce mektup göndererek, Kıbrıs Türk Malları İdaresi Birimi müdürlüğünden, Kıbrıs Türk malına sahip olan memurlar ile bunların akrabalarının isimlerini göndermelerini istediğini yineleyen gazete, mektubun henüz yanıtlanmadığını, bununla birlikte kişisel verilere atıfta bulunarak, gerek kendileri gerekse yakınlarının elindeki Kıbrıs Türk mallarını beyan etmek istemeyen memurlar bulunduğuna işaret etti.

Bununla birlikte Kettiros, dün gazeteye yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk Malları İdaresi Birimindeki “çıkar çatışmasıyla” ilgili şikâyetleri çok ciddi olarak nitelendirdi.

Nuris, Baf’a bağlı “Mandria” (Yeşilova)’da bulunan Kıbrıs Türk taşınmazıyla ilgili skandal konusunda, Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos’la ilgili kamuoyunda ima edilen şeyler hakkında ise, her şeyin mevzuat temelinde yapıldığını dile getirdi.

DİPA milletvekili aleyhinde şikâyet

Gazete başka bir haberinde ise, Larnaka’daki Tasos Mitsopulos caddesinde ikamet eden 19 kişinin, DİPA milletvekillerinden Mihalis Yakumis aleyhinde, Rum Meclisine bir şikayet dilekçesi verdiklerini yazdı.

Yakumis’in bir Kıbrıs Türk taşınmazı edindiğini ve iki aydır burada bir eğlence mekânının faaliyet gösterdiğini yazan gazete, söz konusu mekanın bölgede park yeri olmamasından ötürü trafik sıkışıklığına neden olduğunu, öte yandan bölge sakinlerinin yüksek müzik sesinden ötürü uyuyamadıklarını ve bu yüzden bölge sakinlerinin milletvekilinden şikayetçi olduklarını belirtti.

Yapılan araştırmanın ardından, söz konusu Kıbrıs Türk taşınmazının 2015 yılında Yakumis’in ailesine kiralandığını ve tüm gerekli izinlere sahip olduğunu yazan gazete, konunun Rum Meclisi Etik Komitesinin bir sonraki toplantısında gündeme getirileceğini, fakat ilk bakışta bunun Meclisle değil, Larnaka Belediyesi ve Polisle alakalı bir konu olduğunun görüldüğünü ekledi.

