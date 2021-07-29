Güney'de yeni vaka sayısı düşüşte

Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 68 bin 230 test sonucunda 655 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, 4 kişi daha yaşamını yitirdi.

Güney Kıbrıs'ta toplam vaka sayısı 100 bin 784, toplam can kayıplarının sayısı ise 416'ya yükselirken, tedavi altında olan 283 hastanın 83'ünün durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

Hayatını kaybedenlerin 66 ve 89 yaşlarında iki kadın ile 60 ve 70 yaşlarında iki erkek olduğu belirtildi.