Taygun’dan Ankara’da yeni rekorlar

KKTC Atletizm Federasyonu’nun milli atletlerinden Taygun Artan Özcihan başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor.

Taygun, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Ankara’da düzenlenen Olimpik Deneme ve Baraj Geçme Yarışları’nda henüz 17 yaşında olmasına rağmen U20 kategorisinde yarışırken 100 metrede ikinci, 200 metrede ise birinci oldu. Taygun ayrıca bir süre önce Kütahya’da kırdığı KKTC Yıldızlar ve Gençler rekorları ile Türkiye Yıldızlar rekorunu bir kez daha kırma başarısı gösterdi, 200 metrede Dünya U20 barajını bir saliseyle kaçırdı.

