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Güneyde gençlere yönelik kültür kartı uygulaması hizmete girdi

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Güneyde gençlere yönelik kültür kartı uygulaması hizmete girdi
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Güney Kıbrıs’ta gençlerin kültürel aktivitelere katılımını kolaylaştırmak ve kültür aktivitelerine devlet desteği sağlamak amaçlı Genç Kültür Kartı uygulaması dün başladı.
Fileleftheros gazetesi, uygulamayla, Güney Kıbrıs’ta 18 yaşını doldurmuş gençlerin kültürel etkinliklere katılımına katkı koymak amaçlanıyor.
Gazete, Rum hükümetinin söz konusu uygulama için 2 milyon Euro bütçe ayırdığını ve içinde 220 Euro yüklü olarak 2005 doğumlu gençlerin alabileceği kartın tüm tiyatro, sinema, festival ve müzeler gibi birçok etkinlikte kullanılabileceğini belirtti.
Haber göre, 18 yaşında olan yaklaşık 10 bin genç, 2024 yılını kapsayacak etkinliklerde geçerli olacak kartı almaya hak kazandı.
 
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